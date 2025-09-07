El español Carlos Alcaraz logró conquistar este domingo el título de campeón del US Open 2025, luego de vencer en una gran final al italiano Jannik Sinner, ahora ex número uno del ranking ATP debido a la gloriosa jornada del joven tenista murciano.

En una final que se inclinó en todo momento para Alcaraz, el español terminó venciendo a Sinner en cuatro sets, por parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y otro sólido 6-4 en dos horas y 44 minutos de partido en la Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

🎾 Alcaraz toca el cielo en el US Open y vuelve a liderar el ranking ATP

Y es que además de ponerse la corona del US Open, tal como lo lograra en 2022, Carlos Alcaraz añadió un sexto título de Grand Slam a su joven palmarés, y el segundo de esta temporada tras haberse proclamado campeón también en Roland Garros, justamente frente a Sinner.

Con este historial a favor sobre Sinner en la presente temporada del circuito ATP, con su victoria en esta final del US Open Alcaraz le arrebata el número 1 del ranking al italiano, por lo que vuelve a liderar la clasificación desde este mismo domingo.

Carlos Alcaraz le arrebató el número 1 ATP a Jannik Sinner/ © Imago

🏆 ¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Carlos Alcaraz?

Gracias a esta gran victoria en la final del US Open 2025, Carlos Alcaraz suma su sexto título de Grand Slam con tan solo 22 años.

US Open 2022

Wimbledon 2023

Roland Garros 2024

Wimbledon 2024

Roland Garros 2025

US Open 2025

🥎 ¿Dónde leer más acerca de Carlos Alcaraz?

