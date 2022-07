¿Jugará pese a no estar vacunado? Djokovic apareció en la lista de entrada del US Open

El ex número uno del mundo Novak Djokovic apareció en la lista de entrada del US Open, último Grand Slam de la temporada, pese a no estar autorizado a ingresar a Estados Unidos por no estar vacunado contra el Covid-19.

El serbio, que viene de ganar Wimbledon, es difícil que esté en este torneo, ya que las medidas nacionales son claras, más allá de que la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), organizador del torneo, no se entromete en esto.

"El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los EE.UU. con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados", expresó la USTA.

También están en el entry list los chilenos Alejandro Tabilo y Cristian Garin, mientras que a nivel internacional resuenan el actual líder del ránking de la ATP, Daniil Medvedev, el máximo ganador de Grand Slams, Rafael Nadal (22) y el alemán Alexander Zverev, pese a su severa lesión de tobillo sufrida en Roland Garros.