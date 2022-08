Novak Djokovic se bajó del US Open

El serbio Novak Djokovic sorprendió este jueves al dar a conocer su decisión de restarse del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Esta determinación se explica por el hecho de no poder acceder al país por no cumplir con el requisito de vacunación contra el coronavirus.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a NY para el Abierto de EEUU. Gracias #NoleFam por los mensajes de amor y apoyo. ¡Suerte a los demás jugadores! Me mantendré en buena forma y con estado de ánimo positivo y esperaré una oportunidad para volver a competir. ¡Nos vemos pronto mundo del tenis!", escribió en su cuenta de Twitter.

Djokovic, tres veces campeón en Nueva York y finalista el año pasado, no ha podido disputar la gira americana de 2022, tanto en la apertura como en este cierre de temporada, por su negativa a vacunarse.

El serbio, ganador de 21 'grandes', tampoco pudo disputar el último Abierto de Australia por la misma razón.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼