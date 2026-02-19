Chile aumenta la presencia de sus jugadores en el ATP 250 de Santiago, torneo que se va a disputar desde la próxima semana en el Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo, y que es el único torneo del circuito que se disputa en nuestro país.

Esto porque se unió un cuarto jugador nacional al cuadro principal del torneo, por lo que hay buenas posibilidades para que el público chileno vea a sus jugadores en este certamen.

El jugador chileno que se sumó al cuadro principal del ATP de Santiago

Se trata de Tomás Barrios (107° del mundo): el número tres de Chile capturó un lugar en el ATP de Santiago después de las bajas de Alexander Müller (52°), Laslo Djere (92°) y Carlos Taberner (99°). El nacional con esto quedaba a una baja del cuadro principal del torneo, pero también se liberó el cupo de Late Entry (destinado a jugadores con ranking alto que no alcanzaron a inscribirse a tiempo), el que tomó el chillanejo.

Con esto, Barrios se salta la qualy y libera un cupo de wild card el que puede ir para otro jugador nacional o alguno otro que considere la organización y la empresa productra Octagon (quedan dos invitaciones disponibles).

El resto de los chilenos que estarán en el ATP de Santiago

Ya están confirmados también en el cuadro principal del ATP 250 de Santiago los chilenos Alejandro Tabilo (68°), Cristian Garín (89°) y Nicolás Jarry (143°/quien justamente recibió el primer wild card del torneo)

A la qualy va Matías Soto, aunque para muchos éste tenista merecía ser parte del main draw a través de una invitación, tomando en cuenta que es fijo en el equipo chileno de la Copa Davis y que en el cuadro de dobles ha llegado dos veces a la final, lo que si bien es otra categoría, también permite mantener entusiasmado al público en los días finales.

¿Cuándo se juega el Chile Open?

El Chile Open comienza est sábado 21 de febrero con su etapa de clasificaciones y desde el lunes 23 arranca con el cuadro principal en San Carlos de Apoquindo.