Bournemouth recibe a Arsenal en el Vitality Stadium por la fecha 20 de la Premier League 2025-26, en un duelo donde los objetivos son completamente diferentes y que puedes seguir en Al Aire Libre.

​Los Gunners llegan liderando con 45 puntos tras la goleada 4-1 contra Aston Villa que les permitió extender su ventaja sobre Manchester City a cuatro unidades. Arsenal ha ganado 14 de sus últimas 17 partidos, demostrando una consistencia abrumadora. Bukayo Saka y Viktor Gyökeres lideran el ataque de Mikel Arteta, que cuenta con la mejor defensa de la Premier: apenas 12 goles recibidos en 19 partidos.

​Bournemouth, por el contrario, está en zona de peligro con solo 23 puntos tras una segunda mitad de temporada caótica. Los Cherries bajo las órdenes de Andoni Iraola han generado solo 8 empates y 6 derrotas en sus últimos 12 encuentros.

​El antecedente reciente es para Bournemouth: ganaron 2-1 al Arsenal el 3 de mayo de 2025, aunque en esta ocasión las realidades son distintas. Arsenal debe aprovechar su superioridad para consolidar el liderato, mientras que Bournemouth necesita urgentemente puntos para escapar del descenso.

⏱️Bournemouth vs Arsenal, minuto a minuto