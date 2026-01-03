Bournemouth recibe a Arsenal en el Vitality Stadium por la fecha 20 de la Premier League 2025-26, en un duelo donde los objetivos son completamente diferentes y que puedes seguir en Al Aire Libre.
Los Gunners llegan liderando con 45 puntos tras la goleada 4-1 contra Aston Villa que les permitió extender su ventaja sobre Manchester City a cuatro unidades. Arsenal ha ganado 14 de sus últimas 17 partidos, demostrando una consistencia abrumadora. Bukayo Saka y Viktor Gyökeres lideran el ataque de Mikel Arteta, que cuenta con la mejor defensa de la Premier: apenas 12 goles recibidos en 19 partidos.
Bournemouth, por el contrario, está en zona de peligro con solo 23 puntos tras una segunda mitad de temporada caótica. Los Cherries bajo las órdenes de Andoni Iraola han generado solo 8 empates y 6 derrotas en sus últimos 12 encuentros.
El antecedente reciente es para Bournemouth: ganaron 2-1 al Arsenal el 3 de mayo de 2025, aunque en esta ocasión las realidades son distintas. Arsenal debe aprovechar su superioridad para consolidar el liderato, mientras que Bournemouth necesita urgentemente puntos para escapar del descenso.