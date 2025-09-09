Colo Colo tuvo una abrupta y sorpresiva salida durante los últimos días que dejó cojo el fútbol joven, esto porque Eduardo Rubio dejó su cargo como director técnico de la Proyección en busca de nuevos desafíos en el fútbol de los Estados Unidos, precisamente para comandar un proyecto en una academia que compite en la MLS.

Hace unas cuantas semanas que Rubio se despidió de Colo Colo para dar este nuevo paso en su carrera, movida de cierta forma inesperada para propios en Macul, aunque el propio “Pajarito” se encargó de aclarar su decisión.

🗣 Eduardo Rubio expuso sus principales motivos para dejar Colo Colo

Tras un periodo de años dirigiendo a la Proyección de Colo Colo e incluso levantando títulos con dicha categoría, Eduardo Rubio provocó total sorpresa por su salida del Cacique, más aún porque no hubo información clara desde el club en esta situación, algo que el propio estratega se encargó de explicar.

En conversación con AS Chile, el ahora ex técnico del fútbol joven del Popular contó que: “Hablé con la gerencia deportiva, les dije que me iba, y después hablé con Héctor Tapia. Él me agradeció por todo… Estuve prácticamente 10 años ahí, desarrollándome como técnico, así que estoy muy agradecido”.

“La salida de Colo Colo fue algo muy meditado, llevaba mucho tiempo buscando seguir progresando, desde principios de año… Estaba mentalizado en el club, pero también en el futuro. Yo soy una persona que, cuando está en un lugar, lo deja todo. Siempre ayudé a los chicos, independiente de la categoría, y estuve a full para entregar la mayor cantidad de herramientas, para que lleguen de la mejor manera al primer equipo. Hice un montón de cosas”, añadió Rubio respecto a su marcha del Monumental.

Rubio tuvo un importante trabajo en las juveniles de Colo Colo/ © Photosport

⚽ Rubio saca pecho por su trabajo con los juveniles albos

Recordado también es aquel episodio en el que Eduardo Rubio ofició como “bombero” en el primer equipo de Colo Colo, en un lejano y polémico partido por el Campeonato 2021 en el que los albos tuvieron que usar un equipo plagado de juveniles ante Audax Italiano, esto producto de las bajas por temas de contacto estrecho por la pandemia del Coronavirus.

Precisamente, sobre el trabajo que dejó como formador en Macul, Rubio saca pecho y apuntó al citado medio que: “Hice la metodología del fútbol de la Sub 8 a la 12, creamos una nueva. Hicimos un montón de cosas que no estaban en la 21. Hicimos tanto, que al final, cuando llegas al tope de lo que propusiste, logrando resultados, ayudando a un montón de gente, llegando a las 7 AM y yéndote a las 7 PM, siendo una persona intachable en lo personal y profesional, te vas contento”.

“Este año mandamos a préstamo a ocho jugadores que ni siquiera habían estado en el primer equipo. Y todos ahora están jugando en Primera. Mejoramos un montón de cosas de manera interna. Este año fuimos el único equipo con chicos en la Roja Sub 20 que no estaban en el primer equipo. Y así fuimos consiguiendo títulos, logrando que los chicos tengan contrato y que también jueguen”, resaltó sobre su trabajo con los juveniles colocolinos, una etapa que llegó a su fin para emprender nuevos rumbos.

