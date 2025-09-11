La actriz Nicole Block utilizó sus redes sociales para realizar una grave acusación de acoso sexual contra Gary Medel, entregando entre lágrimas su testimonio.

El presunto delito se produjo hace algunas semanas, tal como lo indicó Block, aunque ella recientemente quiso destaparlo.

👉 Nicole Block dio detalles del supuesto acoso sexual de Gary Medel

Sin mencionar el nombre de Gary Medel, pero dejando en claro que se trataba de él, la actriz Nicole Block señaló: “El 9 de septiembre vi la noticia donde un jugador de futbol, ex de La Roja y actual jugador de Católica llamado como un perro, negaba haber tenido alguna cita en estas aplicaciones y me hirvió la sangre, porque es mentira. Yo salí con él”,

“Me da vergüenza, me da asco. No puedo creer que se tan cara de raja de mentir y de verdad necesito vomitar mi verdad. Hace un mes salí con este tipo, hicimos match en Bumble, me pidió mi WhatsApp y se lo di. Del segundo uno me decía ‘mi amor’, lo dejé pasar”, añadió.

“Me trató de besar a la fuerza y le dije que no. Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello y me empuja… Me insiste con el cuello. Este gallo me acosó y lo que quiero decir es que realmente son peligrosos. Quizás a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada”, dijo entre otras cosas.

❌ Por el momento no hay respuesta de Gary Medel

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de Gary Medel sobre la denuncia de acoso sexual de Nicole Block.

