En Colo Colo continúan festejando el triunfo del Superclásico frente a Universidad de Chile. Los albos, que no ganaban hace cinco partidos, se reencontraron con las victorias ante su clásico rival el fin de semana, por lo que todo es alegría en el Estadio Monumental.

En ese contexto, el Cacique presentó este martes su tercera camiseta, la cual era todo un secreto a voces, puesto que se había filtrado en las últimas horas. Sin embargo, a través de sus redes sociales, se hizo oficial la indumentaria que está basada en las históricas de los 50 y 80.

🇨🇱 Tricolor inspirada en la bandera de Chile

La nueva camiseta de Colo Colo, inspirada en 1953 y 1986, sorprende por sus colores blanco, azul y rojo. “La tercera equipación 2025 honra la histórica piel del Cacique, un homenaje a nuestra historia y espíritu del club”, consignó en redes sociales.

Inspirado en los modelos donde los albos se consagraron campeones, la indumentaria tricolor está inspirada en la bandera de Chile. Además, tiene el lema “Somos Chile” en la parte posterior, “consigna que refleja la conexión histórica y emocional del club con el país”.

🤑 ¿Dónde comprar la nueva camiseta de Colo Colo?

Si bien aún se desconoce cuándo saldrá oficialmente a la venta, la nueva camiseta de Colo Colo se podrá adquirir en Adidas y en la tienda oficial del club.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

