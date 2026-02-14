EN VIVO: Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga 2025-26
Carla Bernucci
El Merengue va por su quinta victoria consecutiva en el torneo, mientras que la Real Sociedad necesita sumar para mantenerse en zona europea. Revisa aquí el resultado en vivo, goles y estadísticas del duelo en el Bernabéu.
Real Madrid vs Real Sociedad abren uno de los partidos más atractivos de la fecha 24 de LaLiga 2025-26 este sábado 14 de febrero a las 17:00 horas de Chile, en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto blanco llega encendido: suma cuatro victorias consecutivas en el torneo y no quiere perderle pisada al líder Barcelona, que marcha primero con 58 puntos.
El equipo de Carlo Ancelotti es segundo con 57 unidades (18 triunfos, 3 empates y 2 derrotas), con 49 goles a favor y apenas 18 en contra. En la última jornada venció 2-0 a Valencia en Mestalla y atraviesa un tramo clave de la temporada, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por el título.
Al frente estará una Real Sociedad que también llega en alza. Los dirigidos por Imanol Alguacil se ubican 8° con 31 puntos (8 triunfos, 7 empates y 8 derrotas) y vienen de superar 3-1 a Elche en Anoeta. El objetivo es claro: mantenerse en zona de clasificación europea y dar el golpe en el Bernabéu.
El último antecedente entre ambos favorece al Madrid: el 13 de septiembre de 2024 ganó 2-1 como visitante, con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler, mientras que Mikel Oyarzabal descontó para los vascos.
⚽ Real Madrid vs Real Sociedad, minuto a minuto
Primera División
2025/2026DÍA DE PARTIDO 24
Real Madrid
14/02/2026 17:00
3
1
Primera parteEstadio Bernabeu
Madrid
Real Sociedad
Gonzalo Garcia 5′
Federico Valverde 31′
Vinicius Junior 25′
Dean Huijsen 20′
Mikel Oyarzabal 21′
31
‘
Real Madrid
Asistencia
:
Alvaro Carreras
31
‘
Real Madrid
Gol regular
:
Federico Valverde
25
‘
Real Madrid
Penalti
:
Vinicius Junior
21
‘
Real Sociedad
Penalti
:
Mikel Oyarzabal
20
‘
Real Madrid
Tarjeta amarilla
:
Dean Huijsen
5
‘
Real Madrid
Asistencia
:
Trent Alexander-Arnold
5
‘
Real Madrid
Gol regular
:
Gonzalo Garcia
Dean Huijsen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Real Madrid: 54 %, Real Sociedad: 46 %.
Fuera de juego señalado a Vinicius Junior (Real Madrid).
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid inicia un contraataque.
Federico Valverde hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Sociedad tiene el control del balón.
Asistencia de Alvaro Carreras en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Federico Valverde (Real Madrid) bate al guardameta desde fuera del área con la pierna derecha!
Igor Zubeldia Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Federico Valverde hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Real Madrid: 58 %, Real Sociedad: 42 %.
Real Sociedad intenta crear peligro.
Jon Aramburu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Trent Alexander-Arnold hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.
Real Sociedad tiene el control del balón.
Real Sociedad tiene el control del balón.
¡G O O O O O O L! – ¡Vinicius Junior (Real Madrid) anota desde el punto de penalti con la pierna derecha! Alex Remiro se tiró al lado equivocado.
Posesión de balón: Real Madrid: 58 %, Real Sociedad: 42 %.
PENALTI – Jon Aramburu (Real Sociedad) comete penalti por derribar a Vinicius Junior.
Aihen Munoz Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
¡G O O O O O O L! – Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) anota desde el punto de penalti con un remate centrado con su pierna izquierda. Thibaut Courtois se tiró a la izquierda.
Amonestación para Dean Huijsen.
PENALTI – Dean Huijsen (Real Madrid) comete penalti por derribar a Yangel Herrera.
Ataque potencialmente peligroso de Real Sociedad.
Posesión de balón: Real Madrid: 56 %, Real Sociedad: 44 %.
Igor Zubeldia (Real Sociedad) va demasiado lejos y derriba a Gonzalo Garcia.
Real Sociedad tiene el control del balón.
Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
El árbitro pita tiro libre a Federico Valverde (Real Madrid) por zancadillear a Yangel Herrera.
Jon Martin Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.
El árbitro pita tiro libre a Yangel Herrera (Real Sociedad) por zancadillear a Eduardo Camavinga.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Igor Zubeldia Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.
Un remate de Gonzalo Garcia es rechazado.
Antonio Rüdiger crea una ocasión de gol para su compañero.
Real Madrid intenta crear peligro.
Saque de portería para Real Madrid.
Yangel Herrera (Real Sociedad) remata de cabeza, pero el esférico se marcha lejos de la portería.
Carlos Soler (Real Sociedad) saca el córner desde la derecha.
Alvaro Carreras alivia la presión con un despeje.
Real Sociedad tiene el control del balón.
Posesión de balón: Real Madrid: 59 %, Real Sociedad: 41 %.
Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
Centro de Trent Alexander-Arnold Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.
Arda Guler saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Jon Martin Real Sociedad intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Jon Aramburu alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Jon Martin alivia la presión con un despeje.
Thibaut Courtois Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Real Sociedad intenta crear peligro.
Posesión de balón: Real Madrid: 57 %, Real Sociedad: 43 %.
Real Sociedad intenta crear peligro.
Real Sociedad tiene el control del balón.
Saque de portería para Real Madrid.
Real Sociedad intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Eduardo Camavinga (Real Madrid) por zancadillear a Jon Aramburu.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Saque de portería para Real Madrid.
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remata de cabeza, pero el esférico se marcha lejos de la portería.
Centro de Aihen Munoz Real Sociedad que llega con éxito a un compañero en el área.
Real Sociedad intenta crear peligro.
Asistencia de Trent Alexander-Arnold en el gol.
¡Federico Valverde dio el pase decisivo para el gol!
¡G O O O O O O L! – ¡Gonzalo Garcia anota con la pierna derecha!
Trent Alexander-Arnold crea una ocasión de gol para su compañero.
Posesión de balón: Real Madrid: 37 %, Real Sociedad: 63 %.
Real Madrid intenta crear peligro.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Saque de portería para Real Madrid.
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.
El árbitro pita tiro libre a Eduardo Camavinga (Real Madrid) por zancadillear a Yangel Herrera.
Real Madrid tiene el control del balón.
Saque de portería para Real Madrid.
Real Sociedad tiene el control del balón.
Eduardo Camavinga Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Real Sociedad intenta crear peligro.
Real Sociedad saca de banda en su mitad del campo.
Real Sociedad saca de banda en la mitad del campo rival.
El techo retráctil del estadio ha sido desplegado.
El campo se halla en excelentes condiciones.
Real Sociedad saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
