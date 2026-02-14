Real Madrid vs Real Sociedad abren uno de los partidos más atractivos de la fecha 24 de LaLiga 2025-26 este sábado 14 de febrero a las 17:00 horas de Chile, en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto blanco llega encendido: suma cuatro victorias consecutivas en el torneo y no quiere perderle pisada al líder Barcelona, que marcha primero con 58 puntos.

El equipo de Carlo Ancelotti es segundo con 57 unidades (18 triunfos, 3 empates y 2 derrotas), con 49 goles a favor y apenas 18 en contra. En la última jornada venció 2-0 a Valencia en Mestalla y atraviesa un tramo clave de la temporada, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por el título.

Al frente estará una Real Sociedad que también llega en alza. Los dirigidos por Imanol Alguacil se ubican 8° con 31 puntos (8 triunfos, 7 empates y 8 derrotas) y vienen de superar 3-1 a Elche en Anoeta. El objetivo es claro: mantenerse en zona de clasificación europea y dar el golpe en el Bernabéu.

El último antecedente entre ambos favorece al Madrid: el 13 de septiembre de 2024 ganó 2-1 como visitante, con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler, mientras que Mikel Oyarzabal descontó para los vascos.

