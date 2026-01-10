Real Oviedo recibe a Real Betis en el estadio Carlos Tartiere por la fecha 19 de LaLiga 2025-2026, en un duelo donde el colista buscará salir del fondo absoluto de la tabla.

​Los ovetenses están últimos con apenas 12 puntos tras una campaña desastrosa: 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas en 18 jornadas. El equipo asturiano viene de empatar 1-1 con Alavés en Vitoria, rescatando un punto valioso que corta una mala racha. Con apenas 8 goles anotados y 27 recibidos, Oviedo tiene la peor diferencia de gol del torneo.

​Betis, sexto con 28 puntos, llega golpeado tras la humillante goleada 5-1 sufrida ante Real Madrid en el Bernabéu. Manuel Pellegrini ha visto cómo su equipo perdió consistencia: apenas 1 victoria en los últimos 4 partidos. Sin embargo, el “Ingeniero” chileno advirtió en conferencia de prensa que quieren “hacerle sentir el peso del favoritismo” al colista.

​Los verdiblancos cuentan con recursos muy superiores: 30 goles anotados y figuras como Nabil Fekir y Pablo Fornals. El antecedente directo favorece claramente al Betis, pero Oviedo necesita urgentemente los tres puntos si quiere escapar del descenso directo. Será un partido clave para el futuro del equipo asturiano.

⏱️Real Oviedo vs Betis, minuto a minuto