Villarreal será local frente al Real Madrid en el estadio de La Cerámica por la jornada 21 de LaLiga 2025-26, en un duelo donde los blancos necesitan urgentemente romper su crisis institucional.

Los merengues llegan segundos con 45 puntos pero muy golpeados por perder la Supercopa, ser eliminados de Copa del Rey ante el modesto Albacete y con un vestuario fracturado tras los cambios de técnico, el Madrid de Álvaro Arbeloa intenta encontrar estabilidad. La enfermería complica el panorama: Mbappé continúa lesionado, Rüdiger y Militao siguen recuperándose.

Villarreal, también necesitado de puntos. Terceros con 41 puntos, apenas ocho detrás del líder Barcelona, el submarino amarillo viene de una derrota 2-0 ante el Betis de Manuel Pellegrini

El último partido entre ambos fue una victoria de 3-1 del madrid con brillante actuación de Vinicius Jr y Mbappé.

⏱️Villarreal vs Real Madrid, minuto a minuto