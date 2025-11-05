Luego de los dos primeros partidos del día, la acción de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 continúa este miércoles 5 de noviembre con siete partidos de alto vuelo. Entre ellos se destaca el duelo que enfrentará a Club Brujas y Barcelona en el Jan Breydel Stadium de la ciudad belga.
El elenco local inició de gran manera con un triunfo ante Mónaco en la primera jornada, pero su cosecha quedó en 3 puntos tras derrotas consecutivas frente a Atalanta y Bayern Múnich. Por su parte, el cuadro culé acumula 6 puntos en sus primeras tres presentaciones, producto de los triunfos ante Newcastle y Olympiacos y la derrota contra Paris Saint-Germain.
Sigue el minuto a minuto de Club Brujas vs Barcelona
Las posiciones de la UEFA Champions League
|Ranking – Champions League – 2025/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Bayern Munich
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|14
|3
|
2
|Arsenal
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|11
|0
|
3
|Paris Saint-Germain
|9
|4
|3
|0
|1
|9
|14
|5
|
4
|Inter
|9
|3
|3
|0
|0
|9
|9
|0
|
5
|Real Madrid
|9
|4
|3
|0
|1
|6
|8
|2
|
6
|Liverpool
|9
|4
|3
|0
|1
|5
|9
|4
|
7
|Tottenham
|8
|4
|2
|2
|0
|5
|7
|2
|
8
|Borussia Dortmund
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|12
|7
|
9
|Manchester City
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|6
|2
|
10
|Chelsea
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|9
|6
|
11
|Sporting CP
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|8
|5
|
12
|Qarabag FK
|7
|4
|2
|1
|1
|1
|8
|7
|
13
|Newcastle
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|8
|2
|
14
|Barcelona
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|9
|4
|
15
|Atletico Madrid
|6
|4
|2
|0
|2
|1
|10
|9
|
16
|Galatasaray
|6
|3
|2
|0
|1
|-1
|5
|6
|
17
|PSV Eindhoven
|5
|4
|1
|2
|1
|2
|9
|7
|
18
|Monaco
|5
|4
|1
|2
|1
|-2
|4
|6
|
19
|Pafos FC
|5
|4
|1
|2
|1
|-3
|2
|5
|
20
|Atalanta
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|
21
|Eintracht Frankfurt
|4
|4
|1
|1
|2
|-4
|7
|11
|
22
|SSC Napoli
|4
|4
|1
|1
|2
|-5
|4
|9
|
23
|Marseille
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|4
|
24
|Juventus
|3
|4
|0
|3
|1
|-1
|7
|8
|
25
|Club Brugge
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|5
|7
|
26
|Athletic Club
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|4
|7
|
27
|Union St.Gilloise
|3
|4
|1
|0
|3
|-8
|4
|12
|
28
|Bodoe/Glimt
|2
|4
|0
|2
|2
|-3
|5
|8
|
29
|Bayer Leverkusen
|2
|3
|0
|2
|1
|-5
|5
|10
|
30
|Slavia Prague
|2
|4
|0
|2
|2
|-6
|2
|8
|
31
|Olympiacos
|2
|4
|0
|2
|2
|-7
|2
|9
|
32
|Villarreal
|1
|4
|0
|1
|3
|-4
|2
|6
|
33
|FC Copenhagen
|1
|4
|0
|1
|3
|-8
|4
|12
|
34
|Kairat Almaty
|1
|3
|0
|1
|2
|-8
|1
|9
|
35
|Benfica
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
|
36
|Ajax
|0
|3
|0
|0
|3
|-10
|1
|11