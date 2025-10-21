La Segunda División Profesional vuelve a estar bajo la lupa. En medio de una temporada marcada por dificultades económicas y estadios con aforos reducidos, Santiago City sorprendió al anunciar que no jugará como local en su estadio habitual, sino en Osorno, a más de mil kilómetros de la capital y a poco más de una hora de Deportes Puerto Montt, su próximo rival.

El encuentro está programado para el sábado 25 de octubre en el Estadio Parque Schott, a contar de las 17:00, y enfrenta a un cuadro que lucha por el ascenso con otro que busca cerrar la temporada de forma digna. Pero la decisión de trasladar la localía desató sospechas, críticas y teorías sobre un posible impacto en la definición del campeonato.

⚽ ¿Por qué Santiago City decidió cambiar su localía ante Deportes Puerto Montt?

La dirigencia de Santiago City explicó que la medida responde a razones económicas, buscando mayor recaudación ante su complicada situación financiera.

El club capitalino espera una masiva presencia de hinchas de Puerto Montt, que podría asegurar su ascenso a la Primera B si gana y Deportes Linares no suma puntos en su partido.

No obstante, varios actores del fútbol chileno cuestionaron la decisión, asegurando que “ceder” la localía justo ante el líder del torneo podría alterar la equidad deportiva y condicionar la definición del ascenso.

💵 ¿Cuánto cuestan las entradas para Santiago City vs Puerto Montt y por qué generaron críticas?

El anuncio también causó malestar por el alto valor de las entradas. El boleto más económico se fijó en $10.000, una cifra comparable a la de un partido de Primera División.

Fuentes cercanas a la organización, de acuerdo a lo publicado por ADN Deportes, reconocen que se espera una fuerte presencia de hinchas albiverdes, lo que alimenta las sospechas de que el cambio de sede beneficia indirectamente a Deportes Puerto Montt en su camino al título.

📅 ¿Qué se juega Deportes Puerto Montt en este partido?

Si Puerto Montt logra la victoria en Osorno —y Deportes Linares no gana su compromiso—, el cuadro dirigido por Erwin Durán asegurará el ascenso a la Primera B del fútbol chileno.

Por su parte, Santiago City apenas busca cerrar el torneo con dignidad: de momento marcha en el décimo casillero con 19 unidades, producto de cinco triunfos, cuatro empates y once derrotas, superando solo a San Antonio Unido, Real San Joaquín, Rengo y Barnechea.

🧾 ¿Cuándo fue la última vez que un club chileno cedió su localía en la Segunda División?

En la temporada anterior, San Antonio Unido también había renunciado a su localía, recibiendo a Deportes Concepción en Talcahuano.

Aquel encuentro terminó 5-0 a favor del visitante, lo que reaviva las críticas hacia estas decisiones administrativas que pueden alterar la competencia en la categoría de ascenso.

👉 ¿Debe primar el negocio o la competencia deportiva?