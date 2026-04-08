Rodrigo Ureña regresó al Estadio El Teniente para enfrentar a O’Higgins por Copa Sudamericana, pero aprovechó la instancia para dejar clara su postura sobre el futuro de su carrera. El volante de Millonarios fue categórico al señalar que no tiene intenciones de volver a jugar en el fútbol chileno, argumentando que busca desafíos de mayor competitividad en el extranjero.

Tras la derrota 2-0 de su equipo en Rancagua, el mediocampista nacional instaló un debate inmediato sobre el nivel de la liga local y reafirmó su deseo de seguir representando a Chile desde el exterior, apuntando nuevamente a una futura citación en la Roja.

¿Por qué Rodrigo Ureña no quiere volver a jugar en el fútbol chileno?

Porque busca ligas de mayor exigencia y prefiere los retos del extranjero por sobre el torneo nacional. En conversación con ADN.CL, el mediocampista fue enfático al descartar un retorno próximo a los pastos locales, pese a admitir que existen sondeos permanentes.

“Sinceramente, siempre me llaman, siempre me hablan. Pero no tengo intenciones de volver al fútbol chileno y lo digo con mucho respeto. Soy chileno, amo mi bandera, todo, pero me encantan los retos y siempre trato de aspirar a más”, sentenció Ureña.

El jugador, que viene de un exitoso tricampeonato en Universitario de Perú, explicó que su decisión de regresar a Colombia se basa en la competitividad del medio: “Me gustan los retos y las cosas difíciles, por eso decidí volver al fútbol colombiano”.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre una posible citación a la Selección Chilena?

Manifestó que siempre le ilusiona ser considerado en la Roja y que se ha preparado toda su vida para ese objetivo. Ureña, quien ya fue parte de procesos anteriores, recalcó que su trabajo en el extranjero tiene como fin último representar al país.

“Siempre (me ilusiona). Desde niño me preparé para eso. A veces las cosas se dan y otras veces no, pero uno siempre tiene que trabajar para ese gran objetivo. Soy un chico que ha llevado la bandera chilena por distintos países de forma muy humilde y no he pasado como un jugador más”, confesó el volante.

El análisis de Rodrigo Ureña tras la victoria de O’Higgins sobre Millonarios

Reconoció que el cuadro chileno fue un justo ganador y destacó el desempeño del “Capo de Provincia” en El Teniente. El equipo de Rancagua se impuso por 2-0 con goles de Arnaldo Castillo (12’) y Francisco González (82’).

“O’Higgins es un gran equipo y esta noche fue el merecedor del partido, hay que ser justos en ese sentido. O’Higgins hizo las cosas muy bien y nosotros no estuvimos a la altura”, analizó el chileno.

De cara a la revancha en Bogotá, Ureña advirtió que el ambiente será clave: “Millonarios juega siempre con 40 mil personas. Lleno total”. Tras este duelo, O’Higgins deberá prepararse para visitar a Sao Paulo en Brasil el próximo martes 14 de abril.

En resumen

Declaración Clave: Rodrigo Ureña descartó volver a jugar en Chile para priorizar ligas más competitivas.

Rodrigo Ureña descartó volver a jugar en Chile para priorizar ligas más competitivas. El Motivo: El volante nacional afirmó que busca retos difíciles y “aspira a más” en el extranjero.

El volante nacional afirmó que busca retos difíciles y “aspira a más” en el extranjero. Misión Selección: Reafirmó su deseo de volver a la Roja tras sus exitosos pasos por Perú y Colombia.

Reafirmó su deseo de volver a la Roja tras sus exitosos pasos por Perú y Colombia. Resultado: Millonarios cayó 2-0 ante O’Higgins en el inicio de la fase grupal de Copa Sudamericana.

¿Crees que Rodrigo Ureña tiene razón al preferir el fútbol extranjero o el nivel local es suficiente para pelear un puesto en la Roja? Opina y participa en AlAireLibre.cl.