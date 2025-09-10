La selección chilena cerró su peor participación en las Clasificatorias desde que se juega todos contra todos. Tras el empate sin goles frente a Uruguay, La Roja culminó en el último lugar de la tabla de posiciones y completó un tercer proceso sin conseguir un cupo al Mundial.

La crisis que vive el combinado nacional genera preocupación. Por ello, el defensor de Colo Colo, Sebastián Vegas, se refirió al complejo presente del equipo de todos y lanzó una particular declaración.

😮 El análisis de Sebastián Vegas sobre la crisis de La Roja

En primer lugar, el zaguero señaló que “el tema de la selección es responsabilidad de todos. De los jugadores, de la gente que está en la organización y de lo que pasa en las divisiones inferiores. El poco seguimiento que a veces tienen los jugadores desde las inferiores hasta la selección mayor”.

Sin embargo, la crítica de Vegas no se quedó allí y apuntó a un aspecto que muchos desconocían. “También se ha tenido poco seguimiento de los jugadores que están en el extranjero. Yo jugué afuera y muchas veces fue nulo el contacto con los seleccionadores. Nunca vi que un entrenador viera un partido mío en el extranjero y esa fue una queja que se comentaba”, lanzó.

😨 La crítica de Sebastián Vegas al fútbol chileno

Por otra parte, el defensor del Cacique criticó al balompié nacional, principalmente a la gran cantidad de partidos que se suspenden y al estado de algunos campos de juego.

“Me parece que es muy fácil suspender partidos. Las canchas generalmente están en mal estado, los horarios de los partidos le quitan mucha dinámico al juego. A veces se juega con poco público y el precio de las entradas también perjudica”, concluyó.