El Estádio da Luz vivirá este miércoles 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile, un reencuentro cargado de historia y urgencia. Real Madrid, tercero con 15 puntos, visita al Benfica de José Mourinho con la misión de sellar su boleto directo a octavos y esquivar dos partidos extra en febrero. Del otro lado, un Benfica agónico en el puesto 29 con apenas seis unidades, necesita un milagro matemático para alcanzar los playoffs.

El conjunto blanco llega imparable tras golear 6-1 al Mónaco y superar 2-0 a Villarreal gracias a un Kylian Mbappé intratable.

Mourinho, quien dirigió al Madrid entre 2010 y 2013 sin conquistar la Champions, tendrá su reencuentro más especial con los merengues. Las Águilas necesitan ganar y esperar resultados favorables para seguir vivos en Europa, una tarea casi imposible considerando que llevan cinco derrotas en siete partidos de fase liga.

Para el Madrid, un empate prácticamente garantiza octavos. Para el Benfica, la eliminación asoma como destino inevitable. El miércoles, el Estádio da Luz dirá si el Special One puede jugar una última carta contra el club que nunca lo olvidó.

⏱️ Benfica vs Real Madrid, minuto a minuto