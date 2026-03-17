🔴 Octavos de Final – VUELTA | UEFA Champions League 2025-26
Marcador: Manchester City 0 – 0 Real Madrid
📺 Canal: ESPN / Disney+ Premium
🕐 Horario: 17:00 hrs (Chile)
📍 Estadio: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Manchester City vs Real Madrid, minuto a minuto

¿Dónde ver Manchester City vs Real Madrid EN VIVO?

El partido entre Manchester City y Real Madrid por los octavos de final de la Champions League se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 ESPN
💻 Disney+ Premium

La Previa: Manchester City vs Real Madrid por la Champions league

Este martes 17 de marzo a las 17:00 horas de Chile, el Etihad Stadium de Manchester acoge la vuelta de los octavos de la UEFA Champions League 2025-26. El Real Madrid llega con una ventaja casi inexpugnable: 3-0 del partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu el 11 de marzo.

El gran protagonista de esa noche histórica fue Federico Valverde, autor de un hat-trick en los primeros 42 minutos (20′, 27′ y 42′). El mediocampista uruguayo convirtió los tres tantos con una actuación monumental. En el segundo tiempo, Vinícius Júnior pudo ampliar la ventaja desde el punto penal, pero Gianluigi Donnarumma detuvo el disparo del brasileño en el minuto 58.

El Manchester City de Pep Guardiola necesita una remontada histórica para avanzar a cuartos. Los Citizens deben anotar cuatro goles sin recibir ninguno, o superar cualquier marcador con más de tres goles de diferencia. Es la quinta temporada consecutiva en que ambos equipos se enfrentan en la fase eliminatoria.

Formaciones de Manchester City y Real Madrid

Probable formación del Manchester City

Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Nico O’Reilly; Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland.

Probable formación del Real Madrid

Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior.

Estadísticas Manchester City vs Real Madrid

Champions League – Jornadas Finales – 2025/2026 1/8
Manchester City
17/03/2026 17:00
Sin Comenzar Etihad Stadium – Manchester
Agregado 0-3
Real Madrid
  • Alineaciones
  • Estadísticas de equipos
Manchester City
4-1-4-1
Gianluigi Donnarumma 25
Gianluigi
Donnarumma
Matheus Nunes 27
Matheus
Nunes
Ruben Dias 3
Ruben
Dias
Marc Guehi 15
Marc
Guehi
Rayan Ait Nouri 21
Rayan
Ait
Nouri
Rodri 16
Rodri
Antoine Semenyo 42
Antoine
Semenyo
Bernardo Silva 20
Bernardo
Silva
Nico O'Reilly 33
Nico
O’Reilly
Rayan Cherki 10
Rayan
Cherki
Erling Haaland 9
Erling
Haaland
  • Entrenador
  • 0
    Pep Guardiola
  • Lesionados
  • 24
    Josko Gvardiol
  • Dudosos
  • 82
    Rico Lewis
  • 68
    Max Alleyne
  • 26
    Savinho
  • 5
    John Stones
Real Madrid
4-4-2
Thibaut Courtois 1
Thibaut
Courtois
Trent Alexander-Arnold 12
Trent
Alexander-Arnold
Antonio Rüdiger 22
Antonio
Rüdiger
Dean Huijsen 24
Dean
Huijsen
Francisco García 20
Francisco
García
Federico Valverde 8
Federico
Valverde
Thiago Pitarch 45
Thiago
Pitarch
Aurelien Tchouameni 14
Aurelien
Tchouameni
Arda Guler 15
Arda
Guler
Brahim Diaz 21
Brahim
Diaz
Vinicius Junior 7
Vinicius
Junior
  • Entrenador
  • 0
    Álvaro Arbeloa
  • Lesionados
  • 5
    Jude Bellingham
  • 19
    Dani Ceballos
  • 11
    Rodrygo
  • 23
    Ferland Mendy
  • Dudosos
  • 3
    Eder Militao
  • 17
    Raul Asencio
  • Suplentes
  • 13
    Andriy Lunin
  • 2
    Daniel Carvajal
  • 4
    David Alaba
  • 6
    Eduardo Camavinga
  • 10
    Kylian Mbappe
  • 16
    Gonzalo Garcia
  • 18
    Alvaro Carreras
  • 30
    Franco Mastantuono
  • 27
    Diego Aguado
  • 28
    Jorge Cestero
  • 37
    Manuel Angel
  • 38
    Cesar Palacios
Últimos enfrentamientos
REA 3 – 0 MAN 11/03/2026
REA 1 – 2 MAN 10/12/2025
REA 3 – 1 MAN 19/02/2025
MAN 2 – 3 REA 11/02/2025
MAN 4 – 5 REA 17/04/2024