🔴 Octavos de Final – VUELTA | UEFA Champions League 2025-26
⚽ Marcador: Manchester City 0 – 0 Real Madrid
📺 Canal: ESPN / Disney+ Premium
🕐 Horario: 17:00 hrs (Chile)
📍 Estadio: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra
Manchester City vs Real Madrid, minuto a minuto
¿Dónde ver Manchester City vs Real Madrid EN VIVO?
El partido entre Manchester City y Real Madrid por los octavos de final de la Champions League se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:
📺 ESPN
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La Previa: Manchester City vs Real Madrid por la Champions league
Este martes 17 de marzo a las 17:00 horas de Chile, el Etihad Stadium de Manchester acoge la vuelta de los octavos de la UEFA Champions League 2025-26. El Real Madrid llega con una ventaja casi inexpugnable: 3-0 del partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu el 11 de marzo.
El gran protagonista de esa noche histórica fue Federico Valverde, autor de un hat-trick en los primeros 42 minutos (20′, 27′ y 42′). El mediocampista uruguayo convirtió los tres tantos con una actuación monumental. En el segundo tiempo, Vinícius Júnior pudo ampliar la ventaja desde el punto penal, pero Gianluigi Donnarumma detuvo el disparo del brasileño en el minuto 58.
El Manchester City de Pep Guardiola necesita una remontada histórica para avanzar a cuartos. Los Citizens deben anotar cuatro goles sin recibir ninguno, o superar cualquier marcador con más de tres goles de diferencia. Es la quinta temporada consecutiva en que ambos equipos se enfrentan en la fase eliminatoria.
Formaciones de Manchester City y Real Madrid
Probable formación del Manchester City
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Nico O’Reilly; Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland.
Probable formación del Real Madrid
Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior.
Estadísticas Manchester City vs Real Madrid
- Alineaciones
- Estadísticas de equipos
Donnarumma
Nunes
Dias
Guehi
Ait
Nouri
Semenyo
Silva
O’Reilly
Cherki
Haaland
- Entrenador
-
0Pep Guardiola
- Lesionados
-
24Josko Gvardiol
- Dudosos
-
82Rico Lewis
-
68Max Alleyne
-
26Savinho
-
5John Stones
Courtois
Alexander-Arnold
Rüdiger
Huijsen
García
Valverde
Pitarch
Tchouameni
Guler
Diaz
Junior
- Entrenador
-
0Álvaro Arbeloa
- Lesionados
-
5Jude Bellingham
-
19Dani Ceballos
-
11Rodrygo
-
23Ferland Mendy
- Dudosos
-
3Eder Militao
-
17Raul Asencio
- Suplentes
-
13Andriy Lunin
-
2Daniel Carvajal
-
4David Alaba
-
6Eduardo Camavinga
-
10Kylian Mbappe
-
16Gonzalo Garcia
-
18Alvaro Carreras
-
30Franco Mastantuono
-
27Diego Aguado
-
28Jorge Cestero
-
37Manuel Angel
-
38Cesar Palacios