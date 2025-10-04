A Brasil le pusieron la lápida este sábado en la fase de grupos del Mundial sub 20 en nuestro país, ya que la Verdeamarelha cayó por la cuenta mínima a manos de España y fue eliminada de manera temprana del certamen.

La escuadra dirigida por Ramon Menezes fue superada por La Roja europea en un duelo que pintaba como decisivo para ambos, y con la derrota terminaron como colistas del Grupo C con solo 1 punto conseguido, una presentación más que paupérrima que además trae consigo un bochornoso hito.

⚽ Brasil se va para la casa en un hecho inédito en Mundiales sub 20

La escuadra brasileña sucumbió ante el solitario gol de Iker Bravo para España a los 47′ minutos de juego, y el vigente campeón del Sudamericano sub 20 no pudo encontrarle nunca la vuelta al partido para haber podido remontar el resultado final.

Así, Brasil queda tachado como el primer campeón sudamericano de la categoría que es eliminado en la fase de grupos de una Copa del Mundo sub 20, y fue nada menos que en esta edición que se celebra en nuestro país.

Por otro lado, esta es la primera vez que Brasil queda fuera en una primera ronda de un Mundial juvenil. Lo más temprano que se habían despedido en este certamen había sido en los octavos de final en Canadá 2007, otro punto que marca un nebuloso presente de las categorías menores del fútbol de dicho país.

Brasil se quedó fuera por primera vez en una fase de grupos/ © Photosport

