Deportes Antofagasta y Deportes Puerto Montt se enfrentan este domingo 1 de marzo en la fecha 2 de la Primera B 2026, con ambos equipos tras comenzar la temporada con triunfos en la primera jornada y renovadas ilusiones de pelear por los puestos de ascenso.

Los Pumas de Antofagasta vienen de imponerse 2-0 a Rangers en la primera fecha, mientras que Puerto Montt también celebró con victoria tras vencer 2-0 a Copiapó, por lo que ambos llegan con tres puntos en la tabla y la motivación al máximo para este choque directo por escalar en la tabla de la Liga de Ascenso.

¿Qué canal transmite Antofagasta vs Puerto Montt EN VIVO?

El partido entre Deportes Antofagasta y Deportes Puerto Montt NO será transmitido por ninguna señal de televisión de TNT Sports.

👉 Para ver el partido online necesitas tener la suscripción activa de TNT Sports Premium en HBO MAX.

El encuentro entre Deportes Antofagasta vs Deportes Puerto Montt está fijado para el domingo 1 de marzo a las 12:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñan de Antofagasta.

📆 Fecha: Domingo 1 de Marzo

Domingo 1 de Marzo ⏰ Hora: 12:00 Horas

12:00 Horas 🏟️ Estadio: Estadio Regional Calvo y Bascuñan

Estadio Regional Calvo y Bascuñan 🏆 Jornada: Fecha 2 – Liga de Ascenso Caixun 2026

Árbitros del partido entre Antofagasta vs Puerto Montt

Árbitro: Francisco Soriano

Francisco Soriano 1er asistente: Sebastián Pérez

Sebastián Pérez 2do asistente: Nicolás Allende

Nicolás Allende Cuarto árbitro: Francisco Gaggero

¿Cómo llega Deportes Antofagasta vs Puerto Montt?

Deportes Antofagasta llega con confianza a la segunda fecha de la Primera B 2026 tras debutar con una sólida victoria por 2-0 ante Rangers. El triunfo no solo le permitió sumar sus primeros tres puntos, sino también mostrar orden y eficacia en su estreno, algo que ilusiona a su hinchada. Ahora, jugando en el Calvo y Bascuñán, los Pumas buscarán aprovechar el envión anímico para seguir afirmándose en la parte alta de la tabla y dejar claro que su objetivo es volver a Primera División.

¿Cómo llega Puerto Montt vs Deportes Antofagasta?

Deportes Puerto Montt llega con buena energía a la segunda fecha de la Primera B 2026 tras empezar la temporada con un resultado positivo: en su primer partido de liga venció 2-0 a Deportes Copiapó, sumando así sus primeros tres puntos y encendiendo expectativas entre su hinchada. El Velero inició su campaña con una actuación sólida, lo que le da confianza para enfrentar a Antofagasta en el norte del país y seguir su camino hacia los puestos altos de la tabla en la lucha por regresar a la Primera División.