Este lunes 22 de septiembre se entrega uno de los trofeos más importantes de la temporada para los futbolistas a nivel individual: el Balón de Oro 2025, el que premia al mejor jugador del mundo, según la revista France Football.

Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Raphinha son los grandes candidatos a quedarse con la estatuilla en el Theatre du Chatelet de París, el que en 2024 vio al español Rodri consagrarse como el mejor.

📺 ¿Dónde ver el Balón de Oro 2025?

La ceremonia será transmitida este lunes 22 de septiembre a las 16:00 horas de Chile desde el Théâtre du Châtelet de París. Se podrá ver en los siguientes canales:

📲 Claro Sports (YouTube – streaming gratuito)

📺 Claro TV (Canal 169 SD / 469 HD)

💻 Pluto TV (streaming gratuito)

🕒 ¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2025?