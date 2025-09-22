Este lunes 22 de septiembre se entrega uno de los trofeos más importantes de la temporada para los futbolistas a nivel individual: el Balón de Oro 2025, el que premia al mejor jugador del mundo, según la revista France Football.
Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Raphinha son los grandes candidatos a quedarse con la estatuilla en el Theatre du Chatelet de París, el que en 2024 vio al español Rodri consagrarse como el mejor.
📺 ¿Dónde ver el Balón de Oro 2025?
La ceremonia será transmitida este lunes 22 de septiembre a las 16:00 horas de Chile desde el Théâtre du Châtelet de París. Se podrá ver en los siguientes canales:
- 📲 Claro Sports (YouTube – streaming gratuito)
- 📺 Claro TV (Canal 169 SD / 469 HD)
- 💻 Pluto TV (streaming gratuito)
🕒 ¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2025?
- 📆 Lunes 22 de septiembre de 2025
- ⏰ 16:00 horas en Chile
- 🏟 Théâtre du Châtelet, París