Una triste situación se produjo en la Champions League, ya que el arquero Antonin Kinsky fue reemplazado a los 17 minutos del primer tiempo tras cometer dos gruesos errores que permitieron goles a su rival Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por los octavos de final del torneo europeo.

Esta situación le provocó un golpe de nostalgia a los hinchas de la Selección Chilena, ya que de inmediato recordaron al portero peruano Eusebio Acasuzo, quien vivió una situación similar contra La Roja en el Repechaje para el Mundial de México ‘86.

La pesadilla de Antonin Kinsky en el duelo de Atlético de Madrid vs Tottenham

El arquero checo Antonin Kinsky vivió una noche para el olvido en la visita de Tottenham contra Atlético de Madrid. Todo partió en los cinco minutos cuando se resbaló al intentar rechazar un balón y terminó propiciando el primer tanto del encuentro que fue obra de Marcos Llorente.

Luego en los 15’ recibió un pase de uno de sus compañeros y, en el afán de salir jugando corto con los pies, le “regaló” por error el balón a Julián Álvarez, quien sin ninguna oposición convirtió a esa altura el 3-0 de su equipo.

Ante esto, el DT Igor Tudor no dudó y en los 17’ sacó de la cancha a Kinsky para incluir a Guglielmo Vicario (quien recibió dos goles más en el 5-2 final), el que regularmente es el titular del equipo.

Kinsky se fue llorando a camarines en una jornada que seguramente marcará su carrera.

Kinsky hizo recordar al peruano Acasuzo y su triste jornada ante Chile en 1985

La terrible experiencia de Antonin Kinsky hizo recordar un caso muy cercano a Chile. La memoria nos lleva al 27 de octubre de 1985, cuando La Roja enfrentó a Perú en el estadio Nacional por el Repechaje rumbo al Mundial de México ‘86.

El arquero peruano Eusebio Acasuzo llegaba en el mejor momento de su carrera y había tenido buenas actuaciones pocas semanas antes contra Argentina, por lo que llegaba con toda la confianza y las ganas de conquistar el Clásico del Pacífico frente a la Selección Chilena.

No obstante, esas buenas sensaciones duraron apenas 20 minutos, tiempo en que el arquero de Perú recibió tres goles, que fueron convertidos por Jorge Aravena, Hugo Rubio y Alejandro Hisis.

En todos los tantos tuvo responsabilidad Eusebio Acasuzo (el partido terminó 4-2) y nunca más después de esa jornada fue convocado a la Selección Peruana, quedando para siempre con esa mancha.

Con los años Acasuzo se refirió al tema y señaló: “Nunca más vi imágenes de ese partido. Sí lo tengo en mi cabeza hasta el día de hoy. Por ello, no tengo reparos en decir que de los tres goles que recibí, tuve gran responsabilidad en el segundo, obra de Rubio. No supe qué hacer en ese momento. Dudé entre salir o quedarme, y cuando sacó el remate estaba a mitad de camino”.

“El técnico (Roberto Challe) me sacó después del tercer gol. Más allá de cualquier autocrítica, me sentí muy mal. Me exponía frente a todos, de alguna manera me responsabilizaba de los tres goles, cuando, a mi juicio, sólo era culpable de uno. No podía creer que hiciera eso”, sentenció.

Para que la historia no quede incompleta, consignemos que es triunfo no sirvió a la postre para que Chile clasificara al Mundial de México ’86.