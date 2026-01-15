Unión la Calera reveló su nueva indumentaria para la temporada, marcando un hito en la relación con sus hinchas. Tras una votación popular, el diseño ganador trae de vuelta el escudo tradicional, dejando atrás el polémica escudo redondo de los últimos años.

Bajo el concepto de “inspirada en nuestro pasado”, la marca Givova y el club sellaron el retorno de las franjas verticales y el emblema que los Cementeros exigían en el pecho.

🔴 ¿Cómo es el diseño de la nueva camiseta de La Calera?

Así la espera terminó en el Nicolás Chahuán. La Calera oficializó su camiseta de local para el 2026, destacando un estilo que mezcla nostalgia y modernidad. La prenda, confeccionada por la empresa Givova, mantiene el color rojo predominante del club pero reincorpora las franjas blancas con un efecto difuminado.

Además del sponsor principal (Apuestas Royal), el detalle que se roba las miradas es la insignia. El club dejó de lado el logo modernizado que impuso la sociedad anónima en el pasado y recuperó el escudo clásico, bordado sobre el corazón.

🗳️ ¿Por qué los hinchas definieron la indumentaria 2026?

Este lanzamiento tiene un sabor especial para la ciudad. El club confirmó que el diseño final fue elegido “tras una votación que incluyó a todos nuestros hinchas”, un gesto que desató la euforia inmediata en redes sociales al ver el regreso del escudo tradicional.

La reacción de los hinchas caleranos fue contundente, celebrando el fin de una era que no los representaba. Frases como “Se recuperó la historia” o “Volvió la histórica señores” se multiplicaron en la publicación oficial. Incluso, los fanáticos aprovecharon el impulso para exigir que la dirigencia elimine definitivamente la imagen corporativa anterior de sus redes: “Saquen el posavaso de perfil, me incomoda”, lanzaron, dejando en claro que la identidad recuperada no se transa.

📅 ¿Cuándo se estrenará la nueva piel cementera?

Si bien los hinchas podrán ver la camiseta en acción durante los amistosos de pretemporada, el estreno oficial ya tiene fecha y escenario definidos. La nueva armadura debutará en el Campeonato Nacional 2026 el próximo 1 de febrero, cuando los cementeros visiten a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Será en ese duelo inaugural donde La Calera no solo buscará sus primeros tres puntos del torneo, sino que saltará a la cancha luciendo con orgullo la identidad que su propia gente rescató en las urnas.