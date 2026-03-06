Unión La Calera respira con satisfacción tras un fallo favorable en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La disputa que sostenía el club con Williams Alarcón, hoy figura en Boca Juniors, llegó a su fin en la instancia internacional con un resultado categórico a favor de la dirigencia calerana. La controversia, que se originó tras el salto del mediocampista al fútbol argentino, no solo desestima las pretensiones económicas del jugador, sino que abre una nueva arista que complica el presente administrativo del futbolista formado en Colo Colo.

El conflicto escaló cuando Alarcón reclamó un saldo pendiente de US$ 121.509 correspondiente a su traspaso desde el equipo cementero a Huracán en 2023. Sin embargo, errores críticos en los plazos de presentación por parte de la defensa del futbolista y la sólida argumentación de La Calera —representada por el abogado Óscar Fuentes— terminaron por archivar la demanda. Según el laudo detallado en un reportaje de La Tercera, el TAS consideró extemporánea la acción del volante, condenándolo además al pago de los costos del arbitraje y una compensación económica directa al club chileno.

¿Por qué el TAS falló en contra de Williams Alarcón?

El máximo tribunal deportivo a nivel mundial fue estricto con los tiempos procesales del caso. Aunque el jugador solicitó extensiones de plazo para presentar su demanda formal, la última petición fue considerada fuera de tiempo por el árbitro Roger Rubio. “El Árbitro Único considera que el plazo para presentar la demanda conferido al Sr. Williams Alarcón fue de 40 días… por lo que el último día para presentar la demanda fue el 25 de noviembre de 2025”, detalla el documento oficial. Al no cumplir con esta ventana técnica, la solicitud de arbitraje se dio por retirada automáticamente, invalidando cualquier reclamo posterior del mediocampista nacional.

¿Cómo afecta este fallo el traspaso de Alarcón a Boca Juniors?

La victoria jurídica de Unión La Calera no termina con el archivo de la causa. Tras ganar en el TAS, el club cementero sostiene que es el jugador quien les debe dinero debido a su posterior salida de Huracán hacia el cuadro xeneize. La tesis de la institución se basa en que el mediocampista fue transferido a Boca Juniors por una cifra superior a los US$ 4.900.000, y que Alarcón no ha cancelado el 10% de los derechos de propiedad que aún pertenecían a los caleranos en dicha operación. Este escenario ha llevado a la dirigencia de la Quinta Región a evaluar demandas civiles y penales contra el futbolista y su agente para recuperar esos activos.

Detalles de la resolución judicial

Tribunal: TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), Suiza.

TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), Suiza. Monto en disputa inicial: US$ 121.509 (Reclamados por Alarcón).

US$ 121.509 (Reclamados por Alarcón). Sanción económica: 2.000 francos suizos a pagar por el jugador a U. La Calera.

2.000 francos suizos a pagar por el jugador a U. La Calera. Estado: Arbitraje finalizado y demanda archivada por extemporaneidad.

En resumen: El panorama de Williams Alarcón

El TAS rechazó la demanda de Alarcón contra La Calera por presentarla fuera de plazo.

El volante reclamaba una deuda por su traspaso desde el fútbol chileno a Huracán.

Unión La Calera asegura que el jugador les debe el 10% de su venta a Boca Juniors.

Alarcón deberá pagar los costos legales del proceso y una multa a su ex club.

La dirigencia calerana prepara nuevas acciones legales civiles y penales contra el volante.

En AlAireLibre.cl seguiremos informando sobre el impacto del fallo del TAS en el caso de Williams Alarcón y las próximas acciones que evalúa Unión La Calera tras ganar esta disputa internacional.