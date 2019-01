Presidente de la ANFP: Lo importante es que Héctor Robles deja de ser nuestro DT

Sebastián Moreno consideró como un "fracaso" lo hecho por la Roja en el Sudamericano sub 20.

La selección chilena sub 20 perdió su oportunidad de disputar el hexagonal final del Sudamericano, donde se repartirán los cupos al Mundial de Polonia, luego de caer ante Colombia en la última acción de su encuentro. Para el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, esta situación es un rotundo fracaso, el cual le costó el cargo al entrenador Héctor Robles.

"Lo importante en esta situación es que Héctor deja de ser nuestro entrenador, no voy a entrar más en detalles", dijo el timonel de la federación al ser consultado si hubo una renuncia o un despido del DT.

Para Moreno, este es definitivamente el "término de un proceso" para comenzar uno nuevo, en donde se "requieren otras personas" para lograr el desarrollo integral de los juveniles que representen a Chile.

El dirigente reconoció que despedirse en la primera fase de la competencia disputada en suelo nacional "es claramente un fracaso" el que lleva a replantearse "el diseño de toda la estructura de nuestro fútbol joven a nivel de selecciones nacionales".

"No solamente en este sudamericano, también (Chile) viene de no clasificarse en Ecuador por disntintas razones. Claramente aquí hay algo que no está funcionando en cuanto a los logros, de desarrollar y obtener, de eso va a dar cuenta un nuevo proceso, una nueva planificación", dijo Moreno, que ya piensa en el reemplazo del cuerpo técnico que lideraba Robles.

"Este es nuestro presente, lamentablemente, y tenemos que salir de este momento, y la única forma para hacer eso es con trabajo y con una correcta y adecuada planificación pensando en lo que se viene por el bien de nuestras selecciones", finalizó.