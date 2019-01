Rodrygo, figura de Brasil sub 20: No me presiona ir a Real Madrid, sólo me motiva

El volante brasileño Rodrygo llegó al Sudamericano sub 20 con el rótulo de figura por los 53 millones de dólares que pagó Real Madrid a Santos para contar con él. El futbolista no ha podido mostrar todo su potencial en el torneo, aunque asegura que no se debe a estar presionado por ser jugador "merengue".

"No me presiona ir al Madrid, solo me motiva. Tener un futuro allí no me puede presionar", destacó el futbolista que ha marcado dos goles en el certamen que se disputa en nuestro país a Diario La Tercera.

Sobre la derrota por 1-0 ante Chile, el jugador de 19 años apuntó que "fue un partido muy complicado, en el cual sabíamos las dificultades que nos íbamos a encontrar. Era un partido en el que ellos se jugaban la vida. Estamos tristes por la derrota".

De cara al choque ante Bolivia en el que se juegan la clasificación, expuso que "también será un partido muy difícil por toda lo que significará. Son dos selecciones que nos jugamos el paso a la siguiente ronda. Solo tenemos que enfocarnos en conseguir la clasificación".

Finalmente, Rodrygo, que jugará en Santos durante el primer semestre, se refirió al que será su entrenador, el argentino Jorge Sampaoli. "Me parece muy bien, es un gran entrenador. Trabaja muy bien por lo que he conversado con mis compañeros. Me han dado muy buenas referencias", cerró.