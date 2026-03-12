4 rating Código Promocional Legiano Chile Bono Bienvenida del 200% + 250 FS Bono deportes: 100% hasta $85.000 CLP

Código Legiano: MAXAAL | Válido en Chile para el 2026

Legiano Casino es una plataforma de casino online que se está volviendo muy popular entre los jugadores chilenos.

Legiano Chile ofrece un bono de bienvenida para quienes se registren como nuevos usuarios:

Bono Legiano: 175% de bonificación hasta 600.000 CLP + 150 giros gratis y 1 Bonus Crab.

Pasos para activar el código de bono Legiano

Para jugar en este casino y disfrutar del bono Legiano, necesitas tener cuenta en la plataforma. Crearla solo te tomará unos minutos siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio oficial Legiano Chile: Haz clic en el botón de registro y completa todos tus datos personales. Ingresa el código promocional: En el primer cuadro del proceso de registro deberás seleccionar el bono de bienvenida. Coloca el código MAXAAL para obtener una bonificación mayor al realizar tu primer depósito. De esta manera, comenzarás con mayor saldo en tu cuenta. Realiza tu primer depósito: Desde el botón de saldo ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, elige el método de pago que quieres utilizar para la transacción, el monto y confirma tu depósito. Confirma tu bono: Verifica que el bono se aplique correctamente en tu cuenta una vez que completes estos pasos. El nuevo importe debería aplicarse en pocos instantes.

Oferta de bienvenida y bonos exclusivos con el código Legiano

Aunque Legiano ofrece un suculento bono de bienvenida que consiste en una bonificación del 100% sobre tu primer depósito, si te registras utilizando el código MAXAAL puedes incrementar sustancialmente el monto de la promoción hasta un 175%.

Bono de bienvenida

Quienes se registren utilizando el código MAXAAL obtendrán una bonificación sobre el primer depósito del 175%, hasta $600.000 más 150 giros gratis.

Además, realizando un depósito de al menos 8.500 CLP, recibirás un Bonus Crab, que consiste en una tirada gratis para obtener premios aleatorios como bonos en efectivo, giros gratis y otras recompensas.

Promociones adicionales

El programa de promociones de Legiano Casino es muy completo y ofrece diversas bonificaciones permanentes, esto hace que Legiano se encuentre dentro de nuestro ranking de las mejores casas de apuestas chilenas.

Además, cuenta con una sección de promociones especiales, entre las que puedes encontrar algunas por tiempo limitado, como torneos o promociones estacionales que se renuevan constantemente.

Algunas de las ofertas del casino Legiano son:

Bonos de recarga semanal

Bonos de recarga del fin de semana

Cashback semanal

Requisitos y condiciones de los bonos

Todas las promociones cuentan con ciertos términos y condiciones que regulan su funcionamiento. Para utilizar el bono de bienvenida con el código MAXAAL tienes que tener en cuenta estos requisitos:

Depósito mínimo: 5.000 CLP.

5.000 CLP. Depósito mínimo bonus Crab: 8.500 CLP.

8.500 CLP. Rollover: bono 35x – Giros gratis 40x.

bono 35x – Giros gratis 40x. Plazo: 10 días.

Comparación con otros operadores en el mercado de Chile

Te compartimos una comparativa con otros bonos de bienvenida para apuestas en Chile:

Operador Bono de bienvenida Rollover Métodos de pago disponibles Código promocional Legiano 175% + 150 giros gratis + Bonus Crab Bono 35x / Giros 40x Visa, Mastercard, Jeton Bank, Skrill, Neteller, Minfinity, Criptomonedas MAXAAL Jugabet Paquete 275% + 300 giros gratis en total, por los primeros 5 depósitos 30x WebPay, transferencia bancaria, Visa, Mastercard, Mach, Khipu, Skrill, Neteller, Criptomonedas JBAPUESTA Novibet 100% hasta 200.000 CLP 30x WebPay, RedCompra, AstroPay, Transferencia bancaria, MACH, Khipu, Walmart, Visa, Mastercard, SafetyPay, Skrill, Neteller BETMAX

Análisis Comparativo

Aunque cada operador ofrece un bono atractivo que se adapta a diferentes perfiles de los jugadores, el código Legiano es una alternativa competitiva que ofrece algunos beneficios adicionales: un bono exclusivo, el porcentaje más alto sobre el primer depósito, giros gratis y el Bonus Crab para más diversión y mayores chances de ganar.

Los más de 10.000 juegos disponibles para utilizar el bono, destacan a Legiano por encima de la media.

Métodos de pago disponibles

Para recibir el bono Legiano de bienvenida, deberás realizar un depósito. Ten en cuenta que el monto mínimo aceptado es de 2.500 CLP, mientras que el máximo dependerá del método de pago utilizado. Estos son los métodos disponibles de pago y retiro.

Método de Pago Depósito Retiro Plazo Depósito Plazo Retiro Visa ✅ ❌ Inmediato 3–5 días hábiles Mastercard ✅ ❌ Inmediato 3–5 días hábiles Skrill ✅ ✅ Inmediato 24–72 horas Skrill 1-Tap ✅ ✅ Inmediato 24–72 horas Neteller ✅ ✅ Inmediato 24–72 horas Jeton Bank ✅ ✅ Inmediato 24–72 horas MiFinity ✅ ✅ Inmediato 24–72 horas Transferencia bancaria ✅ ✅ Hasta 24 horas 3–5 días hábiles Criptomonedas ✅ ✅ Inmediato Hasta 24 horas

Beneficios de utilizar el bono Legiano

Incremento de Crédito de Apuesta:

El código Legiano permite comenzar con un saldo mayor al depositado, además de los giros gratis y el Bonus Crab que pueden incrementar aún más tu saldo para jugar, arriesgando menos tu propio capital.

Acceso a Promociones Exclusivas:

Aunque Legiano Casino ofrece un bono de bienvenida para todos los nuevos usuarios, al registrarse con el código Legiano aumentas la bonificación del 100% hasta un 175%.

Apuestas sin Riesgo:

Algunas bonificaciones de Legiano Casino permiten apostar sin riesgo, como los giros gratis, los beneficios del Bonus Crab y los bonos de devolución o cashback, que te permiten evitar o minimizar pérdidas.

Juegos disponibles con el bono Legiano

El apartado de juegos de Legiano Casino se divide en tres secciones en las que se despliegan todos los títulos donde es posible jugar con el bono Legiano que contribuyen, en diferentes porcentajes, al cumplimiento del rollover.

Casino

Esta sección ofrece más de 10.000 títulos de tragamonedas, juegos de mesa, juegos instantáneos, rasca y gana, populares, destacados y exclusivos. Entre los títulos más populares encontramos Gates of Olympus, Cash of Egypt, Ultra Hot Deluxe, y Gold Blitz Extreme y muchas más.

Casino en vivo

El Código Legiano también te permite jugar en el casino en vivo de la plataforma. Aquí, podrás interactuar en vivo con el crupier de alguna de las 390 mesas que incluyen los juegos más populares como ruleta, blackjack, baccarat, dados, póker y shows televisivos.

Jackpots

La sección de casino de Legiano incluye esta sección, tan apreciada por quienes disfrutan de los juegos con pozos progresivos, que están especialmente destacados en una categoría exclusiva. También se pueden liberar giros gratis aquí si el juego lo permite.

Conclusión: ¿Vale la pena usar el código promocional de Legiano?

Nuestro veredicto: Vale la pena aprovechar el Bono Legiano que ofrece el código promocional MAXAAL. Este código representa una excelente ventaja, ya que incrementa notablemente la bonificación estándar de bienvenida del casino. Además, presenta condiciones de activación convenientes que puedes aprovechar estratégicamente.

Comienza registrándote con el código para activar un beneficio superior y disfruta de más crédito, giros gratis y mayores oportunidades gracias al Bonus Crab.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Es seguro utilizar el Código Legiano?

Sí. Legiano posee la licencia N.º 8048/JAZ de Curazao y aplica las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos de sus usuarios.

¿Qué es el Bono Legiano?

Es una bonificación exclusiva con el código MAXAAL, la cual incrementa el beneficio del bono de bienvenida del 100% al 175%.

¿Puedo jugar en Legiano Casino desde el celular?

Sí. Aunque Legiano no cuenta con App móvil, su interfaz está optimizada para funcionar correctamente en cualquier dispositivo móvil, adaptándose al tamaño de pantalla. Ingresa al sitio web del operador desde el buscador de tu dispositivo.