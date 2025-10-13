Registrándote con el código de bonificación WPT Global, obtienes una bonificación del 100% en tu primer depósito en la plataforma, hasta USD 3.000, tickets gratis para los mejores torneos hasta USD 480, una ficha gratis de Casino hasta USD 100 y USD 16.20 con tu depósito de USD 10.

Disfruta de esta experiencia de póker segura y divertida que ya se ha extendido a más de 130 países. Esta enorme red conecta en eventos en vivo tanto a jugadores recreativos como profesionales.

¿Cuál es el código promocional de WPT?

BONO DETALLE CÓDIGO PROMOCIONAL Bono de bienvenida Poker 100% en el primer depósito hasta USD 3.000 WPTAAL Bono de bienvenida Extra USD $16.20 con tu depósito de USD 10,

Tickets para Free tournament & Global Spins hasta USD 480,

Ficha gratis de Casino hasta USD 100. WPTAAL

Puedes registrarte en la plataforma de WPT Global con el código *WPTAAL* y obtener el paquete de bienvenida, además de formar parte de la sede en línea de la red más importante de jugadores de póker de todo el mundo. El bono de bienvenida está disponible para la sección de casino, o puede elegir el WPT Global poker bonus code para compartir mesas de póker con jugadores de todo el mundo.

¿Qué ofrece el código de bonificación WPT Global?

Descripción Términos y condiciones Puntaje Oferta de bienvenida para póker Bonificación del 100% en el primer depósito

Tickets para torneos de póker Depósito mínimo USD 30

Exclusivo nuevos clientes mayores de 18 años 4.5/5

Oferta de bienvenida casino Bonificación del 100% del primer depósito

Giros gratis hasta USD 100 Depósito mínimo USD 30

Exclusivo nuevos clientes mayores de 18 años

Rollover 30x

Plazo 30 días

Giros gratis en tragamonedas seleccionadas 4/5

Cómo obtener la oferta de bienvenida usando el código de bonificación WPT Global

Para disfrutar de los beneficios del WPT Global poker bonus code, es necesario registrarse en la plataforma del operador. Dirígete al sitio oficial de WPT Global https://wptglobal.com/es, que también puedes encontrar a través de los enlaces en este artículo, y luego sigue estos pasos que detallamos a continuación:

Descarga WPT Global, disponible para Windows y Mac en la versión de escritorio, o para iOS y Android en la versión móvil. Pulsa la opción de registrarte. Ingresa tu dirección de correo electrónico y recibirás un código de verificación. Introduce el código de cuatro dígitos recibido. Coloca en la celda siguiente tu código de bonificación WPT Global (Opcional). Crea tu usuario y contraseña. Lee y acepta los términos y condiciones. Confirma el registro haciendo clic en el botón azul.

Con estos pasos, tu cuenta ya estará habilitada para comenzar a jugar. Solo necesitarás hacer tu primer depósito para obtener la bonificación con el WPT Global poker bonus code que ingresaste en el punto 5.

Antes de realizar el primer depósito, deberás completar la verificación de la cuenta proporcionando nombre, apellido y domicilio. Es posible que el operador te solicite luego alguna documentación adicional como copia de tu identificación y factura de servicio público para respaldo de los datos informados.

Bonos y promociones disponibles para usuarios registrados en WPT Global Chile

WPT Global es una casa de apuestas que prioriza las promociones y sorteos especiales para sus clientes ya registrados. Semana a semana y mes a mes encontrarás diferentes opciones de bonificaciones en forma de bonos de giros gratis, Torneos, Sorteos, apuestas gratis y muchas más.

Este mes podrás elegir cualquiera de las siguientes promociones por tiempo limitado:

Crazy Freerolls de WPT Global : Torneos gratuitos con 2 millones de dólares en premios

: Torneos gratuitos con 2 millones de dólares en premios Satélites al WPT World Championship: Desde $1.10 USD hasta Las Vegas

Crazy Freerolls de WPT Global – Torneos gratuitos con 2 millones de dólares en premios

Para los jugadores chilenos que buscan acción sin invertir dinero, WPT Global trae sus Crazy Freerolls, una serie de torneos gratuitos con $2,000,000 USD garantizados. La promoción estará vigente del 1 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Qué tienes que saber:

Torneos diarios de $10,000 USD (lunes a sábado), con $2,000 USD para el ganador.

Gran torneo dominical de $100,000 USD, donde el primer lugar se lleva $20,000 USD.

Cada jugador recibe 4 tickets gratis por semana y puede ganar más a través de 24 satélites diarios.

Apostando $10 USD o más por semana en Casino, Deportes, Spins o MTTs, podés conseguir tickets extra.

Los 20 mejores de un Freeroll diario clasifican automáticamente al Super Crazy Freeroll dominical.

Condiciones principales:

Disponible para jugadores en Latinoamérica, excepto Brasil, durante la vigencia de la promoción.

Los tickets no son transferibles ni tienen valor en dinero efectivo y expiran al finalizar el periodo.

WPT Global puede modificar o cancelar la promoción según su criterio.

Satélites al WPT World Championship – Desde $1.10 USD hasta Las Vegas

Si sueñas con jugar el World Championship de WPT en Las Vegas, ahora puedes clasificar desde solo $1.10 USD gracias a los satélites de WPT Global. Con un paquete valorado en $12,400 USD, los jugadores chilenos tienen acceso a la experiencia completa.

Qué incluye el paquete:

Buy-in de $10,400 USD para el evento principal (Día 1A – 13 de diciembre de 2025).

$2,000 USD para cubrir gastos de viaje.

Golden Ticket de $100,000 USD como bonificación si ganás.

Merchandising oficial WPT Global × World Championship.

Beneficios en el Wynn Hotel y acceso al VIP Lounge & Player Party.

Condiciones principales:

Promoción válida desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2025.

Solo pueden participar jugadores mayores de 18 años con cuenta verificada.

Los premios no son transferibles ni convertibles en efectivo.

IR A WPT GLOBAL PARA PARTICIPAR EN LAS PROMOCIONES

Comparación del WPT Global poker bonus code con el de otros operadores en Chile

Otros operadores en Chile también ofrecen paquetes promocionales tanto para nuevos clientes como para aquellos que permanecen jugando en la plataforma, a modo de agradecimiento y reconocimiento. Cada casino ofrece bonificaciones con diferentes características que pueden ser más o menos beneficiosas; lo importante es encontrar la que más te atraiga y te convenga.

Operador Bono de bienvenida deportes Bono de bienvenida casino Otros bonos Ir al sitio del operador WPT Global No ofrece bono para deportes – Bono de bienvenida para casino: 100% del primer depósito más tickets para torneos de póker, Global Spins y torneo semanal Sunday Slam 100% del primer depósito y hasta USD 100 en giros gratis USD 16.20 con tu depósito de USD 10, Tickets para Free Tournament & Global Spins hasta USD 480,

Ficha gratis de Casino hasta USD 10. Ir al sitio de WPTG Rojabet Multiplica los 3 primeros depósitos hasta 1.000.000 CLP + 150 giros gratis Multiplica los 3 primeros depósitos hasta 1.000.000 CLP + 150 giros gratis Lunes de Free Spins – 15 giros gratis para jugar de martes a domingo Ir al sitio de Rojabet Latamwin Bono de bienvenida sin depósito de 5.000 CLP para slots 5.000 CLP para jugar en slots Bonificación por primera carga del 100% hasta 100.000 CLP Ir al sitio de Latamwin

Opiniones de usuarios

Estas son algunas opiniones de usuarios que han querido compartir sus experiencias. Para ofrecer una visión objetiva, hemos seleccionado tanto comentarios positivos como la opinión de algunos clientes que no están satisfechos con la plataforma de este operador.

***** Warren: He tenido una experiencia muy placentera con esta plataforma comparado con otros dos grandes sitios. Jugué por algunos días, obtuve ganancias y pude retirarlas en 24 horas. Solo me resulta algo confuso utilizar las tablas en una divisa diferente a la mía, lo que me demanda algo de tiempo y atención por el cambio.

*** Rodrigo: Si quieres jugar al póker entonces es la mejor casa de todas, pero creo que no es un buen lugar para principiantes, me parece demasiado profesional. Hay que entender bien los bonos antes de depositar.

* Daniel: No confío, durante el periodo de prueba gané aproximadamente un 35-50% de las veces. Después de mi depósito en efectivo no gané más. Mi sensación es que el algoritmo está diseñado para que pierdas.

Conclusión sobre el código de bonificación WPT Global en Chile

El código de bonificación WPT Global te permite duplicar tu primer depósito en esta plataforma, que es la sede en línea de una de las series de torneos de póker más prestigiosos del mundo. Además, recibirás tickets para algunos torneos selectos y acceso a bonos que te pueden llevar a participar en vivo en estos eventos de renombre, donde compiten los mejores jugadores del mundo.

Asimismo, los modernos métodos de seguridad basados en la inteligencia artificial limitan a dos el número de participantes profesionales por mesa, garantizando la protección de los clientes y el juego justo.

Ventajas y desventajas de utilizar el código de bonificación WPT Global

Pros Contras Bonos especiales para póker

Plataforma oficial del World Poker Tour

Disponible para Mac, Windows, iOS y Android

Modernos sistemas se seguridad de IA

Garantía de juego justo

Clasificación para torneos en vivo del WPT

Torneos con importantes premios

No ofrece bonos para deportes

La oferta de la sección deportiva es muy reducida

Preguntas frecuentes sobre el código de bonificación WPT Global en Chile

¿Qué es el WPT Global poker bonus code?

Se trata del código de bonificación WPT Global WPTAAL, cuyo uso es opcional, y te da derecho a bonificaciones como el 100% del primer depósito, giros gratis y tickets para participar en prestigiosos torneos de póker.

¿Es seguro jugar en WPT Global?

Sí, es seguro y legal. El código de bonificación WPT Global te habilita a jugar en WPT Global, una mepresa operada por sebentip N.V, una empresa con la licencia de Gaming Services Provider N.V número 365/JAZ bajo las leyes del gobierno de Curazao.

¿Ofrece WPT Global asistencia al cliente?

Sí, la plataforma ofrece atención al cliente a través de su sección de preguntas frecuentes, o a través de correo electrónico a [email protected]. No cuenta con servicio de soporte en vivo.