Coolbet es una casa de apuestas con licencia del gobierno de Malta que abrió, desde hace algunos años su operatoria en Chile y otros países de la región.

¿Qué ofrece Coolbet Chile?

En nuestra evaluación de Coolbet Chile para esta reseña analizamos aspectos como los bonos disponibles, las promociones activas, la oferta de deportes y otros juegos en los que se puede apostar, además de los métodos de pago aceptados por la plataforma. Si quieres comparar este rendimiento con el de otros operadores presentes en el país, este análisis de las mejores casas de apuestas en Chile puede ayudarte a situar a Coolbet dentro del panorama local antes de decidir dónde jugar.

Además, recopilamos experiencias de otros apostadores para que los lectores tengan toda la información necesaria antes de registrarse en la plataforma.

Nuestra experiencia apostando en Coolbet

Somos expertos en el ámbito de las apuestas, donde nos destacamos por la pasión y seriedad que aportamos en nuestro trabajo.

Nuestro análisis al probar Coolbet apuestas se basó en considerar elementos prácticos del funcionamiento y relevantes para el público.

Al analizar una casa de apuestas, consideramos los beneficios que la misma le ofrece a los usuarios, ya sea a través de las promociones, la variedad y calidad de juegos, de los métodos de pago aceptados y, especialmente, la seguridad que la plataforma les garantiza a sus clientes.

Ofertas de apuestas disponibles en Coolbet Chile

Coolbet ofrece alrededor de 30 deportes para apostar, desde los más populares como fútbol, tenis y básquet, hasta otras disciplinas como artes marciales, boxeo, carreras de caballos, automovilismo y muchos otros.

Además, Coolbet tiene una propuesta que incluye eventos de entretenimiento o de política en los cuales puedes apostar por los posibles resultados.

El catálogo de Coolbet ofrece una serie de deportes virtuales compuestos por grabaciones históricas de partidos de fútbol y hockey sobre hielo, transmitidos a través de su plataforma de streaming.

Finalmente, se puede optar por los e-sports, que son competiciones profesionales de videojuegos, donde es posible apostar por los resultados.

Tipos y mercados de apuestas en Coolbet

Dentro de las diferentes propuestas para apostar, existen diversos mercados, es decir, la posibilidad de ocurrencia de determinados eventos. Algunos ejemplos de estos mercados son el resultado final del partido, la doble oportunidad, el resultado parcial, la cantidad de goles, las amonestaciones recibidas y muchas otras opciones.

Coolbet ofrece formas innovadoras de apostar, como “Los imperdibles de Coolbet”, que son eventos con cuotas mejoradas. Otra herramienta muy interesante son las “Apuestas entrantes”, que muestra la preferencia de otros jugadores al apostar en determinados eventos.

Coolbet en vivo – ¿Cómo funciona?

Las apuestas en vivo son una manera muy dinámica y divertida de apostar, ya que consiste en seguir el partido en vivo en la plataforma de streaming del operador, con la posibilidad de modificar las apuestas realizadas sobre la marcha, según cómo vaya cambiando el panorama.

Por supuesto que, de acuerdo con las probabilidades, las cuotas también se modifican constantemente.

Código Promocional Coolbet Chile para mayo 2024

Uno de los beneficios disponibles en Coolbet para nuevos clientes es el bono de bienvenida. Esta promoción multiplica el importe del primer depósito realizado en la plataforma, incrementando el saldo para apostar, y así las posibilidades de ganar.

Para obtener el bono de bienvenida, simplemente ingresa al sitio oficial del operador en Chile a través de nuestro artículo sobre el código de bono Coolbet.

Bonos y ofertas en Coolbet Chile

La promoción de bienvenida para nuevos clientes ofrece la atractiva oportunidad de duplicar tu primer depósito. Si decides apostar en deportes, depositando entre 5.000 CLP y 200.000 CLP, obtendrás el 100% más.

Si prefieres jugar en el casino, el importe máximo que puedes obtener del bono es de 75.000 CLP. O, si lo tuyo son las tragamonedas, puedes optar por 100 giros gratis para jugar allí.

Términos y condiciones de las promociones de Coolbet

El bono de bienvenida es muy atractivo y aumenta las chances de ganar, pero hay ciertas condiciones que debes cumplir y es conveniente tener en claro antes de empezar a jugar, incluso antes de intentar registrarte en la plataforma.

Recuerda que debes ser mayor de 18 años y residir en Chile para poder obtener la bonificación exclusiva.

Una vez que te registres ten en cuenta esto:

Debes realizar el primer depósito para obtener el bono de bienvenida.

Los pagos realizados a través de Neteller y Skrill no aplican para obtener la promoción.

El depósito mínimo requerido es de 5.000 CLP.

Si eliges el bono para deportes, tienes que apostar 6x el monto del bono en apuestas con cuotas mínimas de 1.5 para disponer de las ganancias.

Si eliges el bono para el casino, debes apostar 35x el importe del bono antes de retirar las ganancias.

Tienes que cumplir con el requisito de apuesta dentro de los 30 días de activación.

Coolbet apuestas Chile – ¿Cómo registrarse?

El registro en Coolbet Chile es sumamente sencillo. Solo tienes que ingresar al sitio web del operador, puedes hacerlo desde el enlace que encuentras en este artículo para asegurarte de que te diriges al sitio oficial. Luego, simplemente completa estos 5 pasos:

Presiona el botón de registro. Coloca tu dirección de correo en el formulario. Crea la contraseña que utilizarás para ingresar cada vez y declara ser mayor de 18 años. Consigna los datos personales en el formulario. Introduce el código que recibirás por SMS para confirmar tu registro.

Métodos de pago en Coolbet Chile

Coolbet recibe diversos medios para recargar saldo en la plataforma, todos ellos sin comisiones y en moneda local.

Los retiros de dinero se realizan exclusivamente a través de transferencia bancaria y tarjetas de crédito y débito. Es importante tener en cuenta que los métodos de pago utilizados deben ser de la misma titularidad que la cuenta en la plataforma.

Método de pago Monto mínimo Demora Comisión Visa/Mastercard 2.500 Instantáneo Sin comisiones Neteller/Skrill 2.500 Instantáneo Sin comisiones Much Better 2.500 Instantáneo Sin comisiones AstroPay 2.500 Instantáneo Sin comisiones Transferencia bancaria 2.500 5-10 minutos Sin comisiones Depósito en efectivo 20.000 5-10 minutos Sin comisiones

¿Cómo ingresar dinero en Coolbet?

Para comenzar a jugar si te has registrado como nuevo cliente en Coolbet, necesitarás realizar tu primer depósito. El proceso es muy simple y solo requiere de unos pocos pasos:

Inicia sesión en la plataforma.

Haz clic en el botón para depositar.

Selecciona el método de pago y el monto.

Confirma la operación.

Es importante que consideres que el monto de tu primer depósito determinará el valor de tu bono de bienvenida, así que analiza cuidadosamente el importe que quieres depositar.

¿Cómo retirar mis fondos en Coolbet?

Para retirar dinero de tu cuenta de la plataforma, tienes que seleccionar si deseas utilizar transferencia bancaria o tarjetas, ya que son los métodos aceptados, y elegir el importe. Esta operación no tiene comisiones. El retiro, dependiendo del banco, puede tardar de 1 a 5 días hábiles en verse reflejado en tu cuenta una vez aprobado.

Coolbet App – Apuesta desde el teléfono móvil

Actualmente, Coolbet Chile ofrece una aplicación dedicada para jugar al poker, lo que permite a los usuarios disfrutar de esta modalidad de una forma interactiva y fácil de acceder. Además, es posible ingresar al resto de las secciones de Coolbet desde cualquier celular o dispositivo con conexión a internet mediante la versión web móvil, que mantiene las mismas funciones y prestaciones que el sitio de escritorio. De esta manera, puedes disfrutar de todos los servicios en cualquier lugar y en cualquier momento.

Si deseas comparar su rendimiento móvil con el de otras aplicaciones disponibles en el país, esta guía de las mejores apps de apuestas deportivas en Chile puede ayudarte a identificar qué opciones se adaptan mejor a tu forma de jugar.

Comparación de Coolbet Chile con otros operadores

Operador Bono de Bienvenida Descripción Requisito de apuesta Coolbet Bono para deportes Bono de casino Giros gratis 100% hasta 200.000 CLP

100% hasta 75.000 CLP

100 giros gratis

Deportes Rollover 6x

Casino rollover 35x

Plazo 30 días

Depósito mínimo 5.000 CLP

BetanoApuestas deportiva o casino100% hasta 200.000 CLPDeportes rollover 5x

Cuota 1.65

Plazo 90 días

Casino rollover 20x

RojabetDeportes y Casino100% de los primeros 3 depósitos más 150 giros gratisDeportes rollover 8x

cuota 1.7

Casino rollover 35x

Casino Coolbet – Juegos de casino online

Coolbet apuestas tiene una importante sección de casino que incluye tragamonedas, póker y otros juegos de cartas, así como juegos de mesa y video póker.

El casino en vivo cuenta con mesas de ruleta, ruedas de la fortuna, mesas de Blackjack y bingo. Dentro de estas opciones hay una oferta variada en idioma español, para que esté al alcance de cualquier persona de habla hispana.

El bono de bienvenida del casino se puede utilizar en estas secciones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los juegos contribuyen en diferentes porcentajes para lograr el requisito de apuesta. Las mesas de casino en vivo contribuyen sólo en un 10%, mientras que hay una gran selección de tragamonedas que lo hace en un 100%.

Licencia y seguridad en Coolbet Chile

Coolbet es un operador 100% confiable ya que está correctamente habilitado y cuenta con licencia que lo habilita a operar. En el mercado latinoamericano comenzó con su operatoria en 2021, aunque el grupo tiene más de 90 años de experiencia en el ámbito de los juegos de azar.

¿Es Coolbet una casa de apuestas confiable?

Polar Limited está autorizado y regulado por la Autoridad de Juego de Malta bajo licencia número MGA/CRP/681/2019. Además, su trayectoria intachable en Latinoamérica, donde opera desde hace algunos años, lo convierte en una casa de apuestas de nuestra absoluta confianza.

En su sitio web, exhibe el logo MGA, correspondiente a la licencia de Malta. Cualquier persona puede corroborar su autenticidad haciendo clic en el logo.

Servicio de atención al cliente en Coolbet

Coolbet apuestas ofrece atención al cliente a través de su chat en vivo 24/7 con un excelente tiempo de respuesta y calidad de la atención.

Además, tiene la opinión de comunicación a través de correo electrónico a la casilla [email protected] con una demora de respuesta aproximada de 72 hs.

Opiniones de usuarios de Coolbet Chile 2024

Tengo experiencia en varios sitios de casino. Lo más importante en los tragamonedas es el RTP y eso en Coolbet está a la vista. Otros lo esconden porque es muy bajo. 5 estrellas para la atención al cliente y movimientos de dinero.

Pagos extremadamente rápidos, por lo general aprueban mis retiros dentro de los 10 minutos y el dinero está disponible en mi cuenta bancaria en 1 o 2 días máximo.

Este sitio tiene una selección de juegos de casino impresionante, así como buenos bonos y retiro muy rápido.

Parece ser un buen sitio para apostar, pero tuve una mala experiencia como nuevo usuario, así que no puedo recomendarlo. Hay mejores lugares. Lo bueno es el servicio de atención al cliente rápido.

Nuestra conclusión sobre Coolbet apuestas

Nuestra conclusión final sobre Coolbet Chile es que se trata de un sitio seguro y confiable para apostar, que ofrece una amplia variedad de deportes, mercados, tipos de apuestas y juegos de casino.

Los bonos de bienvenida disponibles son variados y bastante atractivos, tanto por el factor de multiplicación como el bajo depósito mínimo requerido. Estos son solo algunos de los motivos por los que consideramos a Coolbet como una de las mejores casas de apuesta online en Chile y la recomendamos.

Ventajas y desventajas de apostar en Coolbet

PROS CONTRAS Casa de apuestas habilitada

Bono para deportes, casino o giros gratis

Atención al cliente 24/7

Tipos de apuesta y mercados novedosos

Amplia variedad de juegos de casino Rollover alto en casino

Plazo para requisito de apuestas menor que otras casas

No ofrece aplicación móvil

Preguntas frecuentes sobre Coolbet Chile

¿Es seguro apostar en Coolbet Chile?

Sí, es seguro apostar en Coolbet ya que se trata de una casa de apuestas completamente legal y está habilitada con la correspondiente licencia.

¿Cuánto tarda en pagar Coolbet?

Los retiros de dinero se realizan a través de tarjetas de transferencias bancarias. La acreditación de los pagos en estos medios puede demorar de 2 a 5 días hábiles.

¿Cuál es el depósito mínimo y máximo en Coolbet?

El depósito mínimo exigido para el bono de bienvenida es de 5.000 CLP. En el caso de elegir el bono para apuestas deportivas, el máximo es de 200.000 CLP y para casino es de 75.000 CLP. Sin embargo, el monto máximo puede ser mayor también.

¿Puedo acceder a Coolbet desde cualquier teléfono móvil?

Sí, aunque el operador no dispone de una aplicación móvil, se puede ingresar a la versión web desde cualquier dispositivo y utilizar las mismas funciones.