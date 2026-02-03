La Copa del Rey entra en su fase más caliente y el Carlos Belmonte se prepara para una noche que puede quedar en la historia. El Albacete, único equipo fuera de Primera que sigue con vida en el torneo, enfrenta al FC Barcelona en un duelo a partido único por los cuartos de final, con el sueño intacto de volver a dar el golpe.
El equipo dirigido por Alberto González llega en un momento anímico alto. Tras eliminar al Real Madrid en octavos, encadenó victorias en la Liga Hypermotion y acumula varios partidos sin recibir goles. El contexto es claro: orden defensivo, convicción y un estadio que promete empujar desde el primer minuto.
Del otro lado aparece un Barcelona que no se confía. El vigente campeón de la Copa del Rey llega con una racha positiva entre Liga y Europa, pero con bajas sensibles y una advertencia clara tras lo ocurrido en rondas anteriores. En Chile, el partido se juega a las 17:00 horas, y define a uno de los semifinalistas del torneo.
⏱️ Sigue el minuto a minuto de Albacete vs Barcelona EN VIVO
- Alineaciones
Lizoain
Aguado
Moreno
Villar
Neva
Bernabeu
Melendez
Pacheco
Betancor
Carlos
Lazo
- Entrenador
-
0Alberto Gonzalez
- Lesionados
-
0Edward Cedeno
-
9Higinio Marin
Garcia
Cancelo
Garcia
Cubarsi
Martin
Casado
Bernal
Yamal
Olmo
Rashford
Lewandowski
- Entrenador
-
0Hans-Dieter Flick
- Lesionados
-
15Andreas Christensen
-
8Pedri
-
6Gavi
-
11Raphinha
- Dudosos
-
23Jules Kounde
📰 En resumen
- Albacete y Barcelona se enfrentan a partido único por los cuartos de final de la Copa del Rey
- El equipo manchego es el único club de Segunda División que sigue con vida en el torneo
- Viene de eliminar al Real Madrid y acumula varios partidos sin recibir goles
- Barcelona llega como vigente campeón de la Copa del Rey y líder en LaLiga
- El partido se juega hoy martes 3 de febrero en el Estadio Carlos Belmonte
- Horario en Chile: 17:00 horas
- El ganador avanzará directamente a semifinales
