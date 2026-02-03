La Copa del Rey entra en su fase más caliente y el Carlos Belmonte se prepara para una noche que puede quedar en la historia. El Albacete, único equipo fuera de Primera que sigue con vida en el torneo, enfrenta al FC Barcelona en un duelo a partido único por los cuartos de final, con el sueño intacto de volver a dar el golpe.

El equipo dirigido por Alberto González llega en un momento anímico alto. Tras eliminar al Real Madrid en octavos, encadenó victorias en la Liga Hypermotion y acumula varios partidos sin recibir goles. El contexto es claro: orden defensivo, convicción y un estadio que promete empujar desde el primer minuto.

Del otro lado aparece un Barcelona que no se confía. El vigente campeón de la Copa del Rey llega con una racha positiva entre Liga y Europa, pero con bajas sensibles y una advertencia clara tras lo ocurrido en rondas anteriores. En Chile, el partido se juega a las 17:00 horas, y define a uno de los semifinalistas del torneo.

⏱️ Sigue el minuto a minuto de Albacete vs Barcelona EN VIVO

Copa del Rey – 2025/2026 Cuartos de final Albacete Sin Comenzar Estadio Carlos Belmonte – Albacete Barcelona Alineaciones Albacete Albacete 5-3-2 13 Raúl

Lizoain 2 Lorenzo

Aguado 5 Javi

Moreno 18 Javi

Villar 21 Carlos

Neva 27 Dani

Bernabeu 26 Capi 17 Alejandro

Melendez 6 Antonio

Pacheco 10 Jefte

Betancor 16 Jose

Carlos

Lazo Entrenador

0 Alberto Gonzalez

Lesionados

0 Edward Cedeno



9 Higinio Marin

Barcelona Barcelona 4-2-3-1 24 Eric

Garcia 2 João

Cancelo 13 Joan

Garcia 5 Pau

Cubarsi 18 Gerard

Martin 17 Marc

Casado 22 Marc

Bernal 10 Lamine

Yamal 20 Dani

Olmo 14 Marcus

Rashford 9 Robert

Lewandowski Entrenador

0 Hans-Dieter Flick

Lesionados

15 Andreas Christensen



8 Pedri



6 Gavi



11 Raphinha

Dudosos

23 Jules Kounde



