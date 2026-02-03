La Copa del Rey entra en su fase más caliente y el Carlos Belmonte se prepara para una noche que puede quedar en la historia. El Albacete, único equipo fuera de Primera que sigue con vida en el torneo, enfrenta al FC Barcelona en un duelo a partido único por los cuartos de final, con el sueño intacto de volver a dar el golpe.

El equipo dirigido por Alberto González llega en un momento anímico alto. Tras eliminar al Real Madrid en octavos, encadenó victorias en la Liga Hypermotion y acumula varios partidos sin recibir goles. El contexto es claro: orden defensivo, convicción y un estadio que promete empujar desde el primer minuto.

Del otro lado aparece un Barcelona que no se confía. El vigente campeón de la Copa del Rey llega con una racha positiva entre Liga y Europa, pero con bajas sensibles y una advertencia clara tras lo ocurrido en rondas anteriores. En Chile, el partido se juega a las 17:00 horas, y define a uno de los semifinalistas del torneo.

⏱️ Sigue el minuto a minuto de Albacete vs Barcelona EN VIVO

Copa del Rey – 2025/2026 Cuartos de final
Albacete
03/02/2026 17:00
Sin Comenzar Estadio Carlos Belmonte – Albacete
Barcelona
  • Alineaciones
Albacete
5-3-2
Raúl Lizoain 13
Raúl
Lizoain
Lorenzo Aguado 2
Lorenzo
Aguado
Javi Moreno 5
Javi
Moreno
Javi Villar 18
Javi
Villar
Carlos Neva 21
Carlos
Neva
Dani Bernabeu 27
Dani
Bernabeu
Capi 26
Capi
Alejandro Melendez 17
Alejandro
Melendez
Antonio Pacheco 6
Antonio
Pacheco
Jefte Betancor 10
Jefte
Betancor
Jose Carlos Lazo 16
Jose
Carlos
Lazo
  • Entrenador
  • 0
    Alberto Gonzalez
  • Lesionados
  • 0
    Edward Cedeno
  • 9
    Higinio Marin
Barcelona
4-2-3-1
Eric Garcia 24
Eric
Garcia
João Cancelo 2
João
Cancelo
Joan Garcia 13
Joan
Garcia
Pau Cubarsi 5
Pau
Cubarsi
Gerard Martin 18
Gerard
Martin
Marc Casado 17
Marc
Casado
Marc Bernal 22
Marc
Bernal
Lamine Yamal 10
Lamine
Yamal
Dani Olmo 20
Dani
Olmo
Marcus Rashford 14
Marcus
Rashford
Robert Lewandowski 9
Robert
Lewandowski
  • Entrenador
  • 0
    Hans-Dieter Flick
  • Lesionados
  • 15
    Andreas Christensen
  • 8
    Pedri
  • 6
    Gavi
  • 11
    Raphinha
  • Dudosos
  • 23
    Jules Kounde

📰 En resumen

  • Albacete y Barcelona se enfrentan a partido único por los cuartos de final de la Copa del Rey
  • El equipo manchego es el único club de Segunda División que sigue con vida en el torneo
  • Viene de eliminar al Real Madrid y acumula varios partidos sin recibir goles
  • Barcelona llega como vigente campeón de la Copa del Rey y líder en LaLiga
  • El partido se juega hoy martes 3 de febrero en el Estadio Carlos Belmonte
  • Horario en Chile: 17:00 horas
  • El ganador avanzará directamente a semifinales

