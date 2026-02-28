El mundo está atento a lo que pasa en Medio Oriente: los atentados entre Irán y Qatar tienen consternado al planeta y el fútbol no escapa de los inconvenientes que provocan estos conflictos bélicos.

De hecho, las selecciones de Argentina y España están en alerta por la realización de la Finalissima (duelo entre los campeones de América y Europa en las últimas copas continentales): el partido está programado para marzo en tierras qataríes, pero está en duda por el complejo panorama en aquel país.

La Finalissima entre Argentina y España corre riesgo por atentado en Qatar

El compromiso entre Argentina y España tiene fecha para el sábado 28 de marzo en Doha, ciudad afectada por los bombardeos desde Irán en las primeras horas de esta jornada. Varios lugares quedaron muy dañados y se ve difícil que se pueda jugar un partido de fútbol allí.

Además, desde ese país hubo un contraataque contra los iraníes, por lo que es posible que siga habiendo ofensivas de lado y lado por varios días e incluso semanas.

De todas maneras, el fútbol pasa a segundo plano en este tipo de emergencias en las que, desde luego, la vida de las personas es lo más importante y luego la paulatina vuelta a la normalidad, la que se ve lejana en medio de tanta violencia.

¿Qué alternativas tiene para jugarse la Finalissima entre Argentina y España?

La gran posibilidad que tiene de jugarse la Finalissima entre Argentina y España es un cambio de sede. La edición anterior de este trofeo se definió en Wembley (Inglaterra) en 2022 entre la Albiceleste e Italia, por lo que llevarla a Europa resulta una buena alternativa.

De todas formas, siempre hay otros mercados interesados en llevarse estos partidos como en Asia oriental o Norteamérica, donde se juega el Mundial 2026.

Lo de Sudamérica siempre es más dificil por la negativa que tienen en general los equipos europeos de venir a nuestro continente en fecha FIFA, por lo lejos que queda del viejo continente.

La novedades sobre la Finalissima las puedes encontrar en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.