El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26, con inicio a las 17:00 horas de Chile (21:00 hora española). El árbitro del partido es Ricardo De Burgos Bengoetxea.

Los Blaugranas de Hansi Flick afrontan una misión casi imposible: remontar el 0-4 sufrido en el Metropolitano el 12 de febrero, donde un autogol de Eric García y los goles de Griezmann, Lookman y Julián Álvarez dejaron al Barça al borde de la eliminación. Para intentarlo, Flick presentará su once de gala: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres. Las bajas son muy sensibles: Lewandowski, De Jong, Casadó y Eric García (sancionado) no estarán disponibles esta noche. A favor, el Camp Nou ha sido una fortaleza esta temporada con 13 victorias consecutivas en casa.

El Atlético de Madrid de Diego Simeone llega en modo gestor de su ventaja. El técnico argentino reservó varios titulares el fin de semana y hoy alineará a sus mejores hombres: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Griezmann; Lookman y Julián Álvarez. La baja es notable: Alexander Sørloth podría no estar disponible. Los Colchoneros son el equipo más en forma de España y viajan al Camp Nou con la tranquilidad de quien sabe que solo necesita no perder por 5 goles para llegar a la final de La Cartuja.

Barcelona vs Atlético Madrid, minuto a minuto