Barcelona, noveno con 13 puntos tras siete jornadas, recibe a un Copenhage que aún sueña con la épica de meterse en los playoffs de la Champions League. El escenario para el Barca es claro: victoria por la mínima asegura el playoff, goleada coloca a los de Hansi Flick entre los ocho que se saltan la repesca.

El equipo culé llega arrollador, con 13 triunfos en los últimos 14 encuentros oficiales y 11 victorias consecutivas que igualan las mejores rachas de Pep Guardiola y Luis Enrique en sus temporadas del triplete.

La gran figura del Barcelona en Europa tiene nombre propio: Fermín López. El mediocampista andaluz es el máximo goleador azulgrana en la Champions con cinco tantos y dos asistencias en seis partidos.

Del otro lado, el Copenhage llega herido pero con esperanza. Los daneses, con ocho puntos producto de dos victorias y un empate ante Napoli en la jornada pasada, necesitan un milagro matemático para alcanzar el playoff.

El historial favorece ampliamente a los catalanes: en los únicos dos enfrentamientos previos, ambos en la fase de grupos 2010/11, el Barça ganó 2-0 en el Camp Nou con doblete de Messi y empató 1-1 en Dinamarca.

⏱️ Barcelona vs Copenhague, minuto a minuto