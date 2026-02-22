Después de su estrepitosa caída del lunes, que le regaló el liderato al Real Madrid, Barcelona enfrentará al Levante por la Jornada 25 de La Liga en el Spotify Camp Nou.

Los blaugranas, segundos con 58 puntos, llegan en el peor momento de su temporada: derrota 2-1 ante Girona, y una goleada 0-4 ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de Copa del Rey que sacudió los cimientos del vestuario.

Para retomar la punta, el Barça necesita ganar y confiar en que el Madrid no haga lo propio en Pamplona.

Hansi Flick mantiene su once tipo con Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski en el tridente ofensivo. Sin embargo, la derrota ante el Girona expuso fisuras defensivas que ya habían aparecido ante el Atlético.

El Levante, decimonoveno con apenas 18 puntos y a siete del Rayo Vallecano que marca la frontera del descenso, llega en modo supervivencia. Los granotas perdieron el derbi valenciano 0-2 ante Valencia y acumulan cuatro derrotas en sus últimas cinco visitas a domicilios grandes.

⏱️Barcelona vs Levante, minuto a minuto