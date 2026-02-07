Tras la resaca copera, el Barcelona vuelve a enfocarse en LaLiga. Este sábado, desde las 12:15 horas de Chile, el equipo de Hansi Flick enfrenta al Mallorca en el Camp Nou con la misión de sostener el liderato en una tabla apretada, donde el margen de error es mínimo y cada triunfo pesa oro en la carrera por el título.

El contexto invita al contraste. El Barça llega fortalecido anímicamente tras avanzar a semifinales de la Copa del Rey y encadenar una racha perfecta de cinco victorias consecutivas, con figuras jóvenes en alza y una identidad de juego cada vez más consolidada. Mallorca, en cambio, aterriza en Barcelona con la presión de sumar: está apenas a dos puntos del descenso, aunque viene mostrando señales de reacción en las últimas jornadas bajo el mando de Jagoba Arrasate.

El encuentro será dirigido por Quintero González, con Iglesias Villanueva a cargo del VAR. El colegiado andaluz ya ha arbitrado al Barcelona en dos ocasiones, ambas con triunfos para el conjunto azulgrana, mientras que Mallorca registra antecedentes de un empate y una victoria bajo su conducción.

