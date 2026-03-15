🔴 Matchday | JORNADA 28 – LaLiga EA Sports 2025-26
⚽ Marcador: FC Barcelona 0 – 0 Sevilla 📺 Canal: Disney+ Premium 🕐 Horario: 12:15 hrs (Chile) | 16:15 hrs (España) 📍 Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona, España Barcelona vs Sevilla, minuto a minuto ¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla EN VIVO?
El partido entre
FC Barcelona y Sevilla por la LaLiga EA Sports se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:
📺 DSports (DirecTV)
💻 Disney+ Premium / DGO
La Previa de Barcelona vs Sevilla
Este
domingo 15 de marzo a las 12:15 horas de Chile, el Spotify Camp Nou acoge uno de los grandes partidos de la Jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26. El FC Barcelona de Flick, líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, recibe a un Sevilla que llega incómodo pero con la memoria del Ramón Sánchez-Pizjuán: en la primera vuelta, el Barça ganó con autoridad en Nervión. El duelo también tiene sabor chileno: Alexis Sánchez, que celebró con la «ley del ex» en la primera vuelta, podría aparecer desde el banco ante su ex equipo. Para el Barça, ganar es obligatorio para afianzar el liderato antes de la vuelta de la Champions League contra el Newcastle. Formaciones de Barcelona y Sevilla Formación FC Barcelona:
Joan García, Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Olmo, Ronny, Raphinha y Lewandowski.
Formación Sevilla:
Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo, Agoumé, Sow, Juanlu, Oso, Alexis y Akor.
Estadísticas Barcelona vs Sevilla
15/03/2026 12:15
Descanso
Spotify Camp Nou
–
Barcelona
Resumen
Comentarios
Alineaciones
Estadísticas del partido
Estadísticas de equipos
45
+
3
‘
Sevilla
Asistencia
:
Juanlu Sanchez
45
+
3
‘
Sevilla
Gol regular
:
Oso
38
‘
Barcelona
Gol regular
:
Dani Olmo
37
‘
Sevilla
Tarjeta amarilla
:
Gabriel Suazo
21
‘
Barcelona
Penalti
:
Raphinha
[ +4 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +4 ‘ ]
Posesión de balón: Barcelona: 53 %, Sevilla: 47 %.
[ +4 ‘ ]
¡Lucien Agoume dio el pase decisivo para el gol!
[ +3 ‘ ]
Asistencia de Juanlu Sanchez en el gol.
[ +3 ‘ ]
¡G O O O O O O L! – ¡Oso anota con la pierna derecha!
[ +3 ‘ ]
Posesión de balón: Barcelona: 56 %, Sevilla: 44 %.
[ +3 ‘ ]
Sevilla tiene el control del balón.
[ +3 ‘ ]
Sevilla intenta crear peligro.
[ +3 ‘ ]
Un remate de Alexis Sánchez es rechazado.
[ +3 ‘ ]
Sevilla intenta crear peligro.
[ +2 ‘ ]
Xavi Espart Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
[ +1 ‘ ]
Sevilla tiene el control del balón.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.
[ +1 ‘ ]
Joan Garcia alivia la presión con un despeje.
[ +1 ‘ ]
Sevilla tiene el control del balón.
Saque de portería para Sevilla.
Ocasión para Robert Lewandowski (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado.
Centro de Dani Olmo Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Barcelona intenta crear peligro.
Posesión de balón: Barcelona: 60 %, Sevilla: 40 %.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Xavi Espart alivia la presión con un despeje.
Pau Cubarsi Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Marc Bernal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Barcelona tiene el control del balón.
Gabriel Suazo Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Un remate de Akor Adams es rechazado.
Sevilla intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Dani Olmo (Barcelona) por zancadillear a Juanlu Sanchez.
Posesión de balón: Barcelona: 60 %, Sevilla: 40 %.
El árbitro pita tiro libre a Djibril Sow (Sevilla) por zancadillear a Dani Olmo.
Sevilla tiene el control del balón.
¡Gerard Martin dio el pase decisivo para el gol!
¡G O O O O O O L! – ¡Dani Olmo ve puerta con la pierna derecha!
Marc Bernal crea una ocasión de gol para su compañero.
Barcelona tiene el control del balón.
Amonestación para Gabriel Suazo.
Gabriel Suazo (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Dani Olmo.
Gerard Martin se impone a Lucien Agoume en un duelo aéreo.
Fuera de juego señalado a Akor Adams (Sevilla).
Buen disparo de Gerard Martin que va a puerta, pero detiene el portero.
Saque de portería para Sevilla.
Lucien Agoume hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
A las manos de Odysseas Vlachodimos, que sale y se apodera del balón.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona intenta crear peligro.
Posesión de balón: Barcelona: 58 %, Sevilla: 42 %.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Saque de portería para Sevilla.
Barcelona intenta crear peligro.
João Cancelo alivia la presión con un despeje.
Nemanja Gudelj hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Sevilla tiene el control del balón.
Fuera de juego señalado a Juanlu Sanchez (Sevilla).
Ocasión para Lucien Agoume (Sevilla), pero su remate de cabeza sale desviado.
Djibril Sow (Sevilla) saca el córner desde la derecha.
João Cancelo Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Sevilla intenta crear peligro.
Posesión de balón: Barcelona: 65 %, Sevilla: 35 %.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Fuera de juego señalado a Robert Lewandowski (Barcelona).
Barcelona intenta crear peligro.
Odysseas Vlachodimos Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona tiene el control del balón.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Sevilla.
Robert Lewandowski (Barcelona) hace un disparo que va desviado.
Nemanja Gudelj Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Posesión de balón: Barcelona: 66 %, Sevilla: 34 %.
El árbitro pita tiro libre a Gabriel Suazo (Sevilla) por zancadillear a Roony Bardghji.
El árbitro pita tiro libre a Juanlu Sanchez (Sevilla) por zancadillear a Pau Cubarsi.
Oso saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Raphinha Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Oso saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Gerard Martin alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
'¡G O O O O O O L! – ¡Raphinha (Barcelona) anota desde los 11 m con la pierna izquierda! Odysseas Vlachodimos estuvo a punto de detener el penalti.'
¡PENALTI! – ¡Mano de Jose Angel Carmona dentro del área! El jugador protesta la decisión, pero el árbitro es firme.
Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Barcelona.
VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Barcelona.
Juanlu Sanchez alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
Dani Olmo dispara desde fuera del área, pero Odysseas Vlachodimos logra controlar el balón.
El árbitro pita tiro libre a Djibril Sow (Sevilla) por zancadillear a Dani Olmo.
El árbitro pita tiro libre a Alexis Sánchez (Sevilla) por zancadillear a Marc Bernal.
El árbitro pita tiro libre a Oso (Sevilla) por zancadillear a Roony Bardghji.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Sevilla tiene el control del balón.
Sevilla intenta crear peligro.
Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Sevilla: 30 %.
Gabriel Suazo alivia la presión con un despeje.
Barcelona tiene el control del balón.
Alexis Sánchez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Fuera de juego señalado a Oso (Sevilla).
Centro de Gabriel Suazo Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.
Sevilla intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Robert Lewandowski (Barcelona).
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona intenta crear peligro.
Sevilla tiene el control del balón.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Barcelona tiene el control del balón.
Sevilla tiene el control del balón.
Posesión de balón: Barcelona: 70 %, Sevilla: 30 %.
¡G O O O O O O L! – Raphinha (Barcelona) anota desde el punto de penalti con un tiro con la pierna izquierda al centro. Odysseas Vlachodimos se tiró a la derecha.
PENALTI – Djibril Sow (Sevilla) comete penalti por derribar a João Cancelo.
Barcelona intenta crear peligro.
Saque de portería para Barcelona.
Pau Cubarsi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Barcelona: 71 %, Sevilla: 29 %.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Nemanja Gudelj se impone a Dani Olmo en un duelo aéreo.
Marc Bernal (Barcelona) va demasiado lejos y derriba a Alexis Sánchez.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Barcelona tiene el control del balón.
Un remate de Nemanja Gudelj es rechazado.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Dani Olmo alivia la presión con un despeje.
Dani Olmo Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
El árbitro pita tiro libre a Gerard Martin (Barcelona) por zancadillear a Akor Adams.
El árbitro pita tiro libre a Gerard Martin (Barcelona) por zancadillear a Jose Angel Carmona.
Meteorología: cielo nublado.
El campo se halla en excelentes condiciones.
Barcelona saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
Bienvenidos a Spotify Camp Nou. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
1
Saques de Portería 1ª Mitad
4
0
Contraataques 1ª Mitad
0
0
Atención Médica 1ª Mitad
0
0
Sustituciones 1ª Mitad
0
0
Tiros Bloqueados 1ª Mitad
3
12
Tiros Libres 1ª Mitad
6
5
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
2
Fuera de Juego 1ª Mitad
3
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
53
Posesión de Balón 1ª Mitad
47
7
Intentos de Gol 1ª Mitad
5
7
Saques de Banda 1ª Mitad
9
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
9