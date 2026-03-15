🔴 Matchday | JORNADA 28 – LaLiga EA Sports 2025-26

⚽ Marcador: FC Barcelona 0 – 0 Sevilla

📺 Canal: Disney+ Premium

🕐 Horario: 12:15 hrs (Chile) | 16:15 hrs (España)

📍 Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona, España

Barcelona vs Sevilla, minuto a minuto

¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla EN VIVO?

El partido entre FC Barcelona y Sevilla por la LaLiga EA Sports se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 DSports (DirecTV)

💻 Disney+ Premium / DGO

La Previa de Barcelona vs Sevilla

Este domingo 15 de marzo a las 12:15 horas de Chile, el Spotify Camp Nou acoge uno de los grandes partidos de la Jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26. El FC Barcelona de Flick, líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, recibe a un Sevilla que llega incómodo pero con la memoria del Ramón Sánchez-Pizjuán: en la primera vuelta, el Barça ganó con autoridad en Nervión. El duelo también tiene sabor chileno: Alexis Sánchez, que celebró con la «ley del ex» en la primera vuelta, podría aparecer desde el banco ante su ex equipo. Para el Barça, ganar es obligatorio para afianzar el liderato antes de la vuelta de la Champions League contra el Newcastle.

Formaciones de Barcelona y Sevilla

Formación FC Barcelona:

Joan García, Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Olmo, Ronny, Raphinha y Lewandowski.

Formación Sevilla:

Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo, Agoumé, Sow, Juanlu, Oso, Alexis y Akor.

Estadísticas Barcelona vs Sevilla