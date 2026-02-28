Este sábado 28 de febrero a las 12:15 horas de Chile, el Spotify Camp Nou acogerá uno de los partidos más atractivos de la jornada 26 de la LaLiga: el líder Barcelona recibe al tercer clasificado Villarreal en un duelo que puede marcar el rumbo de la recta final del campeonato español.

Los Blaugranas de Hansi Flick llegan como líderes con 61 puntos, uno más que el Real Madrid, tras golear 3-0 al Levante en la jornada anterior. Para este partido recuperan a Raphinha, quien se suma al temible tridente junto a Lamine Yamal y Robert Lewandowski. En el único antecedente de esta temporada, Barcelona venció 2-0 al Villarreal en La Cerámica con goles del propio Raphinha y Lamine Yamal, en un partido en que el Submarino Amarillo terminó con diez.

El Villarreal de Marcelino llega tercero con 51 puntos, después de vencer 2-1 al Valencia en su última presentación. El Submarino buscará aprovechar el esquema 4-4-2 con el uruguayo Santiago Mouriño, el canadiense Tajon Buchanan y Nicolás Pépé para intentar robarle puntos al líder y acercarse al segundo puesto. Con 67 goles marcados en el torneo, Villarreal es el equipo más goleador de la Liga Española 2025-26.

Barcelona vs Villarreal, minuto a minuto