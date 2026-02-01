El Estadio La Cartuja vivirá este domingo 1 de febrero un duelo de necesitados. Real Betis, sexto con 32 puntos tras ocho triunfos, ocho empates y cinco derrotas, llega golpeado después de caer 2-1 ante Alavés en casa, resultado que cortó una buena racha y expuso sus fragilidades defensivas. Del otro lado, Valencia, decimocuarto con apenas 23 unidades producto de cinco victorias, ocho empates y ocho derrotas, viene de remontar un agónico 3-2 ante Espanyol que le dio aire en su pelea por alejarse de la zona de descenso.

El técnico chileno Manuel Pellegrini enfrenta una crisis de lesionados que complica su planificación: once jugadores en la enfermería, incluidas bajas clave como Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y Héctor Bellerín.

El Valencia de Carlos Corberán llega con la moral en alto tras sumar cuatro puntos en los últimos tres partidos. Hugo Duro, con siete goles, y Diego López, con tres tantos, cargarán el peso ofensivo de un equipo que acumula ocho goles recibidos en los últimos cuatro partidos. El histórico favorece al conjunto che cuando visita el Villamarín: una victoria, dos empates y solo dos derrotas en los últimos cinco enfrentamientos en Sevilla.

⏱️ Betis vs Valencia, minuto a minuto