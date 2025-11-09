Un tremendo reconocimiento: Colo Colo puede tener a la mejor entrenadora del mundo, luego de que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por su sigla en inglés) pusiera entre sus candidatas a Tatiele Silveira.

La nominación es a mejor entrenador de un club femenino, por lo que Tatiele competirá igualmente con hombres que dirigen elencos de damas. Sin embargo, lo importante es el tremendo valor que significa esto para el Cacique y el fútbol chileno.

🤩 Los méritos de Tatiele Silveira para ser nominada a mejor DT del mundo

Tatiele Silveira consiguió 36 triunfos consecutivos al mando de Colo Colo, a nivel nacional e internacional, llevando al equipo a conseguir el cuarto lugar de la Copa Libertadores Femenina 2025.

De hecho, la racha la perdió en semifinales de la Libertadores con un empate (derrota por penales) contra Deportivo Cali, mientras que el invicto fue pulverizado en el duelo por el tercer lugar frente a Ferroviária en el mismo torneo continental.

😍 La reacción de Colo Colo por la nominación de Tatiele Silveira

A través de sus redes sociales, Colo Colo se manifestó por la tremenda nominación de Tatiele Silveira: “Orgullo albo. Nuestra directora técnica Tatiele Silveira fue nominada por la IFFHS en la categoría de mejor entrenadora del fútbol femenino del mundo, gracias a su espectacular campaña con las históricas albas, donde obtuvo 36 victorias consecutivas en todas las competencias”.

Esta gran campaña y la convocatoria de Silveira a este reconocimiento llegan a darle un bálsamo al Cacique en su año de centenario, en el que a nivel masculino han sufrido varios fracasos, sumando graves problemas a nivel institucional.

📋 Revisa los nominados a mejor DT de un equipo femenino del mundo:

Tatiele Silveira – Colo Colo

Sonia Bompastor – Chelsea

Pere Romeu – FC Barcelona

Renée Slegers – Arsenal

Vlatko Andonovski – Kansas City

Jonatan Giráldez – Washington/Lyon

Óscar Torres – Pachuca

Jonás Urías – Cruzeiro

Jhon Alber Ortiz – Deportivo Cali

Jerry Tshabalala – Mamelodi Sundowns

Liv Lin – Wuhan Jianghan

Pedro Martínez – Tigres

* Los resultados serán entregados el 10 de diciembre, luego de la votación de periodistas de 120 países.