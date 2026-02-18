Deportes Melipilla recibe un golpe de nocaut por parte de la Seguna Sala del Tribunal de Disciplina y jugará este 2026 en el fútbol amateur, ya que descendió a la Tercera División A, el peor escenario de su historia, ya que incluso en su fundación en 1992 comenzó en Segunda.

Los Potros habían sido castigados con la pérdida de la categoría por parte de la Primera Sala, debido a irregularidades administrativas en el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales en la temporada 2025, denunciadas por la Unidad de Control Financiero. El elenco melipillano había apelado a la sanción, pero esta fue ratificada.

La decisión de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP contra Melipilla

A través de un comunicado presentado en la página web de la ANFP, la Segunda Sala señaló: “En la audiencia realizada el día miércoles 18 de febrero de 2026, la que contó con la presencia de don Hernán González Guzmán, en representación de Deportes Melipilla S.A.D.P., y por la Unidad de Control Financiero doña Jimena Herrera y don Esthefan Guerrero, así como los integrantes de esta Segunda Sala, señores Ernesto Vásquez, quien presidió, Jorge Ogalde, Bruno Romo, Mauricio Olave y Claudio Guerra, y luego de haber sido oídos todos los intervinientes, el Tribunal, sesionó privadamente, a efectos de deliberar y resolver la cuestión controvertida.

La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, por la unanimidad de sus miembros presentes en la vista de la causa, ha decidido confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 27 de enero de 2026, manteniendo la sanción aplicada al Club Deportes Melipilla.

Atendido el presente veredicto, se omite pronunciamiento respecto a la solicitud de orden de no innovar solicitada en el escrito de apelación. Los fundamentos de la sentencia se notificarán oportunamente a las partes interesadas”, sentenció.

¿Qué equipo toma el lugar de Melipilla en la Segunda División?

Por decisión de la ANFP, el lugar de Deportes Melipilla en la Segunda División será definido en una final entre Lota Schwager y Comunal Cabrero, elencos estuvieron por detrás en la tabla de los ascendidos Atlético Colina y Colchagua.

El compromiso está pactado para el sábado 7 de marzo, pero esta fecha debe ser confirmada por la ANFA.