La jornada 27 de la LaLiga 2025-26 arranca con el duelo más peligroso para el Real Madrid en lo que va del año: los merengues visitan al Celta de Vigo en el Estadio Abanca-Balaídos, el mismo escenario donde en diciembre pasado el cuadro gallego les goleó 2-0 en el Bernabéu.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa llega en su peor momento de la temporada: 2.° con 60 puntos (19 victorias, 3 empates y 4 derrotas), acumula dos derrotas consecutivas ante Osasuna y Getafe que lo dejaron a 4 puntos del líder FC Barcelona. Además, arrastra un importante lista de bajas: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos y Dani Carvajal.

El Celta de Vigo del técnico Claudio Giráldez llega motivadísimo al choque: es 8.° con 40 puntos (10 victorias, 10 empates y 6 derrotas), busca meterse en puestos europeos y viene de vencer 2-1 al Osasuna en su última presentación. La clave del sistema céltico es su tridente ofensivo: Williot Swedberg —goleador del duelo en el Bernabéu con doblete en diciembre— acompañado de Borja Iglesias y Fer López.

