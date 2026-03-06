EN VIVO: Celta de Vigo vs Real Madrid por LaLiga 2025-26
Oscar Buch Guzmán
Sigue el Celta vs Real Madrid EN VIVO y minuto a minuto por la jornada 27 de LaLiga 2025-2026. Los merengues visitan Balaídos este viernes 6 de marzo a las 17:00 horas de Chile.
La jornada 27 de laLaLiga 2025-26 arranca con el duelo más peligroso para elReal Madrid en lo que va del año: los merengues visitan alCelta de Vigo en el Estadio Abanca-Balaídos, el mismo escenario donde en diciembre pasado el cuadro gallego les goleó 2-0 en el Bernabéu.
El Real Madrid de Álvaro Arbeloa llega en su peor momento de la temporada: 2.° con 60 puntos (19 victorias, 3 empates y 4 derrotas), acumula dos derrotas consecutivas ante Osasuna y Getafe que lo dejaron a 4 puntos del líder FC Barcelona. Además, arrastra un importante lista de bajas: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos y Dani Carvajal.
El Celta de Vigo del técnico Claudio Giráldez llega motivadísimo al choque: es 8.° con 40 puntos (10 victorias, 10 empates y 6 derrotas), busca meterse en puestos europeos y viene de vencer 2-1 al Osasuna en su última presentación. La clave del sistema céltico es su tridente ofensivo: Williot Swedberg —goleador del duelo en el Bernabéu con doblete en diciembre— acompañado de Borja Iglesias y Fer López.
65
‘
Real Madrid
Sustitución entra
:
Cesar Palacios
65
‘
Real Madrid
Sustitución sale
:
Arda Guler
31
‘
Celta Vigo
Tarjeta amarilla
:
Borja Iglesias
25
‘
Celta Vigo
Asistencia
:
Williot Swedberg
25
‘
Celta Vigo
Gol regular
:
Borja Iglesias
11
‘
Real Madrid
Asistencia
:
Arda Guler
11
‘
Real Madrid
Gol regular
:
Aurelien Tchouameni
Federico Valverde (Real Madrid) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.
Marcos Alonso Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Trent Alexander-Arnold saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Carl Starfelt rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Cesar Palacios es rechazado.
Vinicius Junior crea una ocasión de gol para su compañero.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Vinicius Junior hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Javi Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Sergio Carreira Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Oscar Mingueza alivia la presión con un despeje.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Cesar Palacios hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Vinicius Junior dispara desde fuera del área, pero Ionut Andrei Radu logra controlar el balón.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Cesar Palacios hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Oscar Mingueza alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Cambio táctico. Arda Guler es sustituido por Cesar Palacios.
Posesión de balón: Celta Vigo: 39 %, Real Madrid: 61 %.
Carl Starfelt Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Carl Starfelt rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Thiago Pitarch es rechazado.
Trent Alexander-Arnold crea una ocasión de gol para su compañero.
Real Madrid intenta crear peligro.
Raul Asencio hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celta Vigo inicia un contraataque.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Marcos Alonso Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Sergio Carreira Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Saque de portería para Celta Vigo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Williot Swedberg hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Se reanuda el juego con un bote neutral.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Miguel Roman se impone a Thiago Pitarch en un duelo aéreo.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Posesión de balón: Celta Vigo: 40 %, Real Madrid: 60 %.
Buen disparo de Ferran Jutgla que va a puerta, pero detiene el portero.
Miguel Roman (Celta Vigo) saca el córner desde la derecha.
Raul Asencio Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.
Ilaix Moriba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Trent Alexander-Arnold hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo inicia un contraataque.
Ionut Andrei Radu Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Ferran Jutgla Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
Posesión de balón: Celta Vigo: 40 %, Real Madrid: 60 %.
Javi Rodriguez Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Federico Valverde (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Williot Swedberg.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Arda Guler alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Borja Iglesias es penalizado por empujar a Ferland Mendy
Borja Iglesias alivia la presión con un despeje.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Ferran Jutgla alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Saque de portería para Real Madrid.
Miguel Roman alivia la presión con un despeje.
Grave error defensivo cometido por Raul Asencio.
Raul Asencio hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celta Vigo inicia un contraataque.
Real Madrid tiene el control del balón.
Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Real Madrid: 57 %.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
La asistencia al partido de hoy es de 22048 espectadores.
Real Madrid tiene el control del balón.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.
Real Madrid tiene el control del balón.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Oscar Mingueza hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ]
Igualdad entre los dos conjuntos en la primer parte.
[ +3 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +3 ‘ ]
Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Real Madrid: 57 %.
[ +3 ‘ ]
Real Madrid tiene el control del balón.
[ +3 ‘ ]
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
[ +3 ‘ ]
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
