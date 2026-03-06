La jornada 27 de la LaLiga 2025-26 arranca con el duelo más peligroso para el Real Madrid en lo que va del año: los merengues visitan al Celta de Vigo en el Estadio Abanca-Balaídos, el mismo escenario donde en diciembre pasado el cuadro gallego les goleó 2-0 en el Bernabéu

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa llega en su peor momento de la temporada: 2.° con 60 puntos (19 victorias, 3 empates y 4 derrotas), acumula dos derrotas consecutivas ante Osasuna y Getafe que lo dejaron a 4 puntos del líder FC Barcelona. Además, arrastra un importante lista de bajas: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos y Dani Carvajal

El Celta de Vigo del técnico Claudio Giráldez llega motivadísimo al choque: es 8.° con 40 puntos (10 victorias, 10 empates y 6 derrotas), busca meterse en puestos europeos y viene de vencer 2-1 al Osasuna en su última presentación. La clave del sistema céltico es su tridente ofensivo: Williot Swedberg —goleador del duelo en el Bernabéu con doblete en diciembre— acompañado de Borja Iglesias y Fer López

Celta vs Real Madrid, minuto a minuto

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 27
Celta Vigo
06/03/2026 17:00
1
1
Segunda parte Abanca Balaidos – Vigo
Real Madrid
  • Borja Iglesias 25′
  • Borja Iglesias 31′
  • Aurelien Tchouameni 11′
65 ‘
Real Madrid
Sustitución entra : Cesar Palacios
65 ‘
Real Madrid
Sustitución sale : Arda Guler
31 ‘
Celta Vigo
Tarjeta amarilla : Borja Iglesias
25 ‘
Celta Vigo
Asistencia : Williot Swedberg
25 ‘
Celta Vigo
Gol regular : Borja Iglesias
11 ‘
Real Madrid
Asistencia : Arda Guler
11 ‘
Real Madrid
Gol regular : Aurelien Tchouameni
Federico Valverde (Real Madrid) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.
Marcos Alonso Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Trent Alexander-Arnold saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Carl Starfelt rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Cesar Palacios es rechazado.
Vinicius Junior crea una ocasión de gol para su compañero.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Vinicius Junior hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Javi Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Sergio Carreira Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Oscar Mingueza alivia la presión con un despeje.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Cesar Palacios hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Vinicius Junior dispara desde fuera del área, pero Ionut Andrei Radu logra controlar el balón.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Cesar Palacios hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Oscar Mingueza alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Cambio táctico. Arda Guler es sustituido por Cesar Palacios.
Posesión de balón: Celta Vigo: 39 %, Real Madrid: 61 %.
Carl Starfelt Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Carl Starfelt rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Thiago Pitarch es rechazado.
Trent Alexander-Arnold crea una ocasión de gol para su compañero.
Real Madrid intenta crear peligro.
Raul Asencio hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celta Vigo inicia un contraataque.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Marcos Alonso Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Sergio Carreira Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Saque de portería para Celta Vigo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Williot Swedberg hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Se reanuda el juego con un bote neutral.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Miguel Roman se impone a Thiago Pitarch en un duelo aéreo.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Posesión de balón: Celta Vigo: 40 %, Real Madrid: 60 %.
Buen disparo de Ferran Jutgla que va a puerta, pero detiene el portero.
Miguel Roman (Celta Vigo) saca el córner desde la derecha.
Raul Asencio Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.
Ilaix Moriba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Trent Alexander-Arnold hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo inicia un contraataque.
Ionut Andrei Radu Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Ferran Jutgla Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
Posesión de balón: Celta Vigo: 40 %, Real Madrid: 60 %.
Javi Rodriguez Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Federico Valverde (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Williot Swedberg.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Arda Guler alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Borja Iglesias es penalizado por empujar a Ferland Mendy
Borja Iglesias alivia la presión con un despeje.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Ferran Jutgla alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Saque de portería para Real Madrid.
Miguel Roman alivia la presión con un despeje.
Grave error defensivo cometido por Raul Asencio.
Raul Asencio hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celta Vigo inicia un contraataque.
Real Madrid tiene el control del balón.
Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Real Madrid: 57 %.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
La asistencia al partido de hoy es de 22048 espectadores.
Real Madrid tiene el control del balón.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.
Real Madrid tiene el control del balón.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Oscar Mingueza hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ] Igualdad entre los dos conjuntos en la primer parte.
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +3 ‘ ] Posesión de balón: Celta Vigo: 43 %, Real Madrid: 57 %.
[ +3 ‘ ] Real Madrid tiene el control del balón.
[ +3 ‘ ] Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
[ +3 ‘ ] Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
[ +2 ‘ ] Celta Vigo tiene el control del balón.
[ +1 ‘ ] Grave error defensivo cometido por Thibaut Courtois.
[ +1 ‘ ] A las manos de Thibaut Courtois, que sale y se apodera del balón.
[ +1 ‘ ] Real Madrid tiene el control del balón.
[ +1 ‘ ] El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.
Saque de portería para Real Madrid.
Sergio Carreira alivia la presión con un despeje.
Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.
Buen disparo de Williot Swedberg que va a puerta, pero detiene el portero.
Sergio Carreira crea una ocasión de gol para su compañero.
Ataque potencialmente peligroso de Celta Vigo.
Arda Guler alivia la presión con un despeje.
Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Celta Vigo: 42 %, Real Madrid: 58 %.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Sergio Carreira alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Williot Swedberg alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Antonio Rüdiger Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Raul Asencio es penalizado por empujar a Borja Iglesias
Celta Vigo tiene el control del balón.
A las manos de Ionut Andrei Radu, que sale y se apodera del balón.
Real Madrid tiene el control del balón.
Saque de portería para Real Madrid.
Ferran Jutgla (Celta Vigo) hace un disparo que va desviado.
Ataque potencialmente peligroso de Celta Vigo.
Posesión de balón: Celta Vigo: 42 %, Real Madrid: 58 %.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Ionut Andrei Radu Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Marcos Alonso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Federico Valverde alivia la presión con un despeje.
Williot Swedberg hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Saque de portería para Celta Vigo.
Aurelien Tchouameni remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Real Madrid intenta crear peligro.
Posesión de balón: Celta Vigo: 47 %, Real Madrid: 53 %.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Marcos Alonso Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Arda Guler hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Marcos Alonso Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Se reanuda el partido.
Aurelien Tchouameni está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Tarjeta amarilla para Borja Iglesias por una dura entrada.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Borja Iglesias sobre Aurelien Tchouameni.
Federico Valverde hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Carl Starfelt hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Williot Swedberg hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Marcos Alonso alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Posesión de balón: Celta Vigo: 48 %, Real Madrid: 52 %.
Real Madrid tiene el control del balón.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Fuera de juego señalado a Ferran Jutgla (Celta Vigo).
Celta Vigo tiene el control del balón.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Con ese gol, Celta Vigo iguala el marcador. ¡El partido vuelve a empezar!
Una mala ejecución de Trent Alexander-Arnold propicia el gol del equipo rival.
Borja Iglesias logró anotar desde una posición fácil.
¡Oscar Mingueza dio el pase decisivo para el gol!
Asistencia de Williot Swedberg en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Borja Iglesias marca con la pierna izquierda!
Williot Swedberg crea una ocasión de gol para su compañero.
Ataque potencialmente peligroso de Celta Vigo.
Saque de portería para Celta Vigo.
Posesión de balón: Celta Vigo: 51 %, Real Madrid: 49 %.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Sergio Carreira Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid tiene el control del balón.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Brahim Diaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Raul Asencio hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Sergio Carreira hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
A las manos de Ionut Andrei Radu, que sale y se apodera del balón.
Oscar Mingueza Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Federico Valverde (Real Madrid) por zancadillear a Ilaix Moriba.
Ilaix Moriba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid intenta crear peligro.
Ilaix Moriba rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Vinicius Junior es rechazado.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Federico Valverde alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Antonio Rüdiger es penalizado por empujar a Ferran Jutgla
Posesión de balón: Celta Vigo: 51 %, Real Madrid: 49 %.
El árbitro pita tiro libre a Arda Guler (Real Madrid) por zancadillear a Williot Swedberg.
Borja Iglesias es penalizado por empujar a Raul Asencio
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Saque de portería para Celta Vigo.
Federico Valverde remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Borja Iglesias alivia la presión con un despeje.
Dominio de Real Madrid, que está dominando claramente la posesión.
Real Madrid tiene el control del balón.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Borja Iglesias (Celta Vigo).
Javi Rodriguez crea una ocasión de gol para su compañero.
Ataque potencialmente peligroso de Celta Vigo.
Marcos Alonso se impone a Arda Guler en un duelo aéreo.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Celta Vigo: 59 %, Real Madrid: 41 %.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje.
Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Ferland Mendy se impone a Ferran Jutgla en un duelo aéreo.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje.
Ferran Jutgla se impone a Ferland Mendy en un duelo aéreo.
Real Madrid ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?
¡Trent Alexander-Arnold dio el pase decisivo para el gol!
Asistencia de Arda Guler en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Aurelien Tchouameni anota con la pierna derecha!
Arda Guler crea una ocasión de gol para su compañero.
Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) saca un córner en corto desde la derecha.
Carl Starfelt rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Aurelien Tchouameni es rechazado.
Carl Starfelt rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Aurelien Tchouameni es rechazado.
Javi Rodriguez Celta Vigo intercepta un centro dirigido al área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid tiene el control del balón.
Posesión de balón: Celta Vigo: 66 %, Real Madrid: 34 %.
¡AL POSTE! Casi marca Vinicius Junior, pero el balón se estrella en el poste.
Trent Alexander-Arnold crea una ocasión de gol para su compañero.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Real Madrid tiene el control del balón.
Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.
Thibaut Courtois alivia la presión con un despeje.
Ataque potencialmente peligroso de Celta Vigo.
Dominio de Celta Vigo, que está dominando claramente la posesión.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Miguel Roman alivia la presión con un despeje.
Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.
Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje.
Borja Iglesias dispara desde fuera del área, pero Thibaut Courtois logra controlar el balón.
Celta Vigo intenta crear peligro.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Thiago Pitarch (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Miguel Roman.
Thiago Pitarch alivia la presión con un despeje.
Carl Starfelt alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Posesión de balón: Celta Vigo: 41 %, Real Madrid: 59 %.
Miguel Roman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Ferland Mendy hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Celta Vigo saca de banda en su mitad del campo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Aurelien Tchouameni alivia la presión con un despeje.
Oscar Mingueza hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Mano de Williot Swedberg.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Javi Rodriguez alivia la presión con un despeje.
Trent Alexander-Arnold alivia la presión con un despeje.
Saque de portería para Real Madrid.
Borja Iglesias (Celta Vigo) hace un disparo que va desviado.
Ataque potencialmente peligroso de Celta Vigo.
Celta Vigo tiene el control del balón.
Celta Vigo saca de banda en la mitad del campo rival.
El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.
Bienvenidos al partido de esta noche.
Celta Vigo saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a Abanca Balaidos. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Celta Vigo
3-4-3
Williot Swedberg 19
Williot
Swedberg
Ionut Andrei Radu 13
Ionut
Andrei
Radu
Javi Rodriguez 32
Javi
Rodriguez
Carl Starfelt 2
Carl
Starfelt
Marcos Alonso 20
Marcos
Alonso
Sergio Carreira 5
Sergio
Carreira
Miguel Roman 16
Miguel
Roman
Ilaix Moriba 6
Ilaix
Moriba
Oscar Mingueza 3
Oscar
Mingueza
Ferran Jutgla 9
Ferran
Jutgla
Borja Iglesias 7
Borja
Iglesias
  • Entrenador
  • 0
    Claudio Giraldez
  • Lesionados
  • 18
    Pablo Duran
  • 11
    Franco Cervi
  • Suplentes
  • 1
    Ivan Villar
  • 4
    Joseph Aidoo
  • 8
    Fer Lopez
  • 10
    Iago Aspas
  • 12
    Manu Fernandez
  • 14
    Alvaro Nunez
  • 15
    Matias Vecino
  • 17
    Javi Rueda
  • 22
    Hugo Sotelo
  • 23
    Hugo Alvarez
  • 24
    Carlos Dominguez
  • 39
    Jones El-Abdellaoui
Real Madrid
4-3-3
Thibaut Courtois 1
Thibaut
Courtois
Trent Alexander-Arnold 12
Trent
Alexander-Arnold
Raul Asencio 17
Raul
Asencio
Aurelien Tchouameni 14
Aurelien
Tchouameni
Thiago Pitarch 45
Thiago
Pitarch
Brahim Diaz 21
Brahim
Diaz
Arda Guler 15
Arda
Guler
Federico Valverde 8
Federico
Valverde
Vinicius Junior 7
Vinicius
Junior
Antonio Rüdiger 22
Antonio
Rüdiger
Ferland Mendy 23
Ferland
Mendy
  • Entrenador
  • 0
    Álvaro Arbeloa
  • Lesionados
  • 5
    Jude Bellingham
  • 19
    Dani Ceballos
  • 10
    Kylian Mbappe
  • 3
    Eder Militao
  • 6
    Eduardo Camavinga
  • 11
    Rodrygo
  • 4
    David Alaba
  • Suspendidos
  • 30
    Franco Mastantuono
  • 18
    Alvaro Carreras
  • Suplentes
  • 13
    Andriy Lunin
  • 2
    Daniel Carvajal
  • 16
    Gonzalo Garcia
  • 20
    Francisco García
  • 28
    Jorge Cestero
  • 43
    Sergio Mestre
  • 27
    Diego Aguado
  • 37
    Manuel Angel
  • 38
    Cesar Palacios
  • 48
    Lamini Fati
4
Faltas Cometidas
6
9
Saques de Banda
11
2
Fuera de Juego
0
3
Centros
14
39
Posesión de Balón
61
1
Tarjetas Amarillas
0
2
Tiros Fuera
3
0
Tiros Bloqueados
5
4
Tiros a Puerta
2
3
Contraataques
0
1
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
0
1
Goles
1
4
Saques de Portería
4
0
Atención Médica
1
0
Sustituciones
1
1
Asistencias
1
6
Tiros Libres
6
1
Paradas
3
6
Intentos de Gol
10
1
Asistencias 1ª Mitad
1
0
Asistencias 2ª Mitad
0
3
Saques de Portería 1ª Mitad
3
1
Saques de Portería 2ª Mitad
1
0
Contraataques 1ª Mitad
0
3
Contraataques 2ª Mitad
0
0
Atención Médica 1ª Mitad
1
0
Atención Médica 2ª Mitad
0
1
Centros 1ª Mitad
6
2
Centros 2ª Mitad
8
0
Sustituciones 1ª Mitad
0
0
Sustituciones 2ª Mitad
1
0
Tiros Bloqueados 1ª Mitad
3
0
Tiros Bloqueados 2ª Mitad
2
0
Paradas 1ª Mitad
2
1
Paradas 2ª Mitad
1
5
Tiros Libres 1ª Mitad
5
1
Tiros Libres 2ª Mitad
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
2
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
0
Corners 1ª Mitad
1
1
Corners 2ª Mitad
2
43
Posesión de Balón 1ª Mitad
57
35
Posesión de Balón 2ª Mitad
65
1
Goles 1ª Mitad
1
0
Goles 2ª Mitad
0
5
Intentos de Gol 1ª Mitad
7
1
Intentos de Gol 2ª Mitad
3
6
Saques de Banda 1ª Mitad
5
3
Saques de Banda 2ª Mitad
6
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
5
1
Faltas Cometidas 2ª Mitad
1
300
Pases Totales
398
43
Ataques
73
10
Ataques Peligrosos
27
Últimos enfrentamientos
REA 0 – 2 CEL 07/12/2025
REA 3 – 2 CEL 04/05/2025
REA 5 – 2 CEL 16/01/2025
CEL 1 – 2 REA 19/10/2024
REA 4 – 0 CEL 10/03/2024