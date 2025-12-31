El DT chileno Marco Antonio Figueroa encontró club tras su salida de la Selección de Nicaragua en noviembre pasado, luego de que la federación de ese país decidiera no renovarle el contrato por la no clasificación al Mundial 2026.

Figueroa llega a un equipo grande y lo hace después de una extensa trayectoria en la que ha podido desenvolverse tanto en Chile como en el extranjero. El Fantasma está lejos del fútbol nacional, en el que ha expresado no sentirse querido ni respaldado.

🤩 El club grande que contrató a Fantasma Figueroa

El Fantasma Figueroa fue anunciado como nuevo director técnico de Comunicaciones FC de Guatemala: el estratega llega al club más grande de ese país, donde fue anunciado el último día del año, este miércoles 31 de diciembre de 2025.

“Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el Profesor Marco Antonio Figueroa para convertirse en el nuevo Director Técnico del Primer equipo para el Torneo Clausura 2025-2026”, señaló el elenco Crema en sus canales oficiales.

Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el Profesor Marco Antonio Figueroa para convertirse en el nuevo Director Técnico del Primer equipo para el Torneo Clausura 2025-2026.#BienvenidoFantasma #VamosCremas pic.twitter.com/QxH71MVl0O — Comunicaciones FC (@CremasOficial) December 31, 2025

Figueroa tiene la obligación de llevar a Comunicaciones al título de la liga guatemalteca, ya que en los últimos dos años el elenco de los Albos no ha podido levantar el trofeo del torneo local: la última vez que fue campeón es en el Apertura 2003.

Además, el Fantasma retorna al club en el que inició su carrera como entrenador en 2001, temporada en la que logró el título del Torneo de Clausura

📋 El extenso camino de Marco Antonio Figueroa como DT

Luego de sus inicios en Comunicaciones, Fantasma Figueroa pasó por 7 elencos mexicanos, entre ellos Querétaro y Monarcas Morelia.

Después vino a hacer su carrera a Chile, donde dirigió a: Cobreloa, U Católica, O’Higgins, Everton, San Felipe, U de Chile y San Marcos de Arica, con un paso en medio en Murciélagos de México.

Tras esto llegó su gran reto en la Selección de Nicaragua, donde estuvo entre 2022 y 2025.