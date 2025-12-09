El cierre de la temporada y el final del Campeonato Nacional, dejó a Colo Colo cubierto con un manto de dudas. No sólo por la derrota en el último partido de local, sino que principalmente por el fracaso de los albos al no clasificarse a la Copa Sudamericana.

Razón principal por la que se está evaluando la continuidad de Fernando Ortiz al mando del equipo, y según información de ADN Deportes, Blanco y Negro habría tomado la decisión de comenzar a buscar alternativas y una de ellas es un viejo conocido del Monumental.

🔥 Pablo Guede a Colo Colo: la carta que reaparece

Según el citado medio, uno de los apuntados es Pablo Guede, entrenador que dejó huella en su paso por el Cacique y que levantó el título nacional en 2017. Su figura genera recuerdos fuertes entre los hinchas: intensidad, convicción y un estilo de juego vertical que marcó una etapa distinta.

La información detalla que Guede está entre los nombres considerados por Blanco y Negro para una eventual reestructuración del cuerpo técnico. No se habla de reuniones, tampoco de llamados formales, pero sí de un “posible regreso” que comenzó a comentarse internamente. Y solo ese dato ya remeció todo al interior del Monumental.

🇵🇪 Un competidor inesperado: Alianza Lima también lo busca

En Perú, específicamente en Alianza Lima, también tienen a Guede como una de las principales cartas para reemplazar a Pipo Gorosito. El cuadro limeño busca un giro deportivo fuerte y ve en Guede un nombre capaz de sostener un proyecto.

La dirigencia alba sabe que si quiere avanzar, deberá moverse rápido. La decisión final sobre Ortiz se tomará en los próximos días, y desde ahí comenzará la verdadera carrera. Por ahora, en Macul todo se maneja con cautela, pero el nombre de Pablo Guede volvió a circular por los pasillos del Monumental y no pasó inadvertido.