El DT de Alianza Lima, Néstor “Pipo” Gorosito, encendió la polémica tras su eliminación de la Copa Sudamericana 2025, ya que denunció burlas por parte de U de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

No obstante, el ídolo de U Católica no se quedó ahí y “pegó con mano pesada”, recordando a los Azules la traumática experiencia que vivieron en Avellaneda, con la barbarie que obligó la suspensión del partido de Independiente vs U.

😱 Gorosito respondió con todo a supuestas burlas de U de Chile

En conferencia de prensa tras el partido, Pipo Gorosito señaló: “Fue un señor de barba, no pasó nada de los jugadores ni entre ellos, tampoco del cuerpo técnico. Fue un señor de barba que cargó, un flaco alto dijo ‘vayánse para casita'. Desubicado”.

No obstante, después sacó toda la artillería: “Nosotros no decimos que estuvieron mostrando el culo en Argentina”, haciendo alusión a los vivido en Avellaneda, añadiendo que: “No sé quién es, pero si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia. Es innecesario. Entre los jugadores y cuerpo técnico no hubo problemas”.

