Los movimientos en el mercado de pases se van dando alrededor de todo el mundo e incluso en exóticos destinos, tal como le ocurrió en las últimas horas a un ex Colo Colo, quien decidió partir fuera de Chile para embarcarse a una aventura en la Primera División de una liga poco común para los futbolistas nacionales.

Se trata de Juan Carlos Gaete, quien por primera vez en su carrera logró dar el salto hacia el exterior y fue oficializado recientemente como refuerzo de un club igual destacado en su país.

⚽ Juan Carlos Gaete tiene su primera experiencia en el extranjero

Durante las últimas horas se conoció el nuevo club que acogerá a Juan Carlos Gaete en el extranjero, el que pertenece a la Primera División de Costa Rica.

A través de redes sociales, el CS Cartaginés hizo oficial el fichaje del ex albo, que durante 2025 defendió la camiseta de Cobresal y finalizó contrato al terminar la temporada. “¡Bienvenido Juan Carlos! El futbolista chileno, Juan Carlos Gaete, es nuestro segundo refuerzo para la próxima temporada”, señala la publicación del conjunto costarricense.

“A darlo todo por la blanquiazul” agrega el equipo blanquiazul por la incorporación del también jugador con pasos por Deportes Copiapó, San Luis de Quillota y Deportes Santa Cruz.

