El Etihad Stadium será testigo este miércoles 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile, de una noche donde Manchester City no puede fallar. Los de Pep Guardiola, undécimos con 13 puntos tras siete jornadas, necesitan una victoria contundente para soñar con los octavos de final. Del otro lado, un Galatasaray que llega decimoséptimo con 10 unidades y clasificación a playoffs prácticamente asegurada, pero que aspira a mejorar su posición para evitar a los equipos más duros en el sorteo.

Erling Haaland, quien arrancó la temporada con 11 goles y estaba imparable, ha caído en picada: ningún tanto en los últimos cuatro partidos y un desgaste físico evidente tras promediar 85 minutos por encuentro en 31 de los 34 partidos del City esta temporada.

Leroy Sané, ex figura del City entre 2016 y 2020, regresa al Etihad con la camiseta del Galatasaray tras completar una primera mitad de temporada con seis goles y tres asistencias en 17 partidos. El alemán, que llegó al club turco en verano tras no cumplir expectativas en Bayern Munich.

⏱️ Manchester City vs Galatasaray, minuto a minuto