Darío Osorio y el Midtjylland tendrán una gran tarea en la última jornada de la fase de liga la Europa League y no pueden fallar. Los daneses, cuartos con 16 puntos tras un irregular 3-3 ante Brann en la jornada anterior, dependen de sí mismos para asegurar su pase directo a octavos y evitar el desgaste del playoff. Del otro lado, un Dinamo Zagreb desesperado en el puesto 20 con apenas siete unidades, necesita un milagro matemático para alcanzar los playoffs.

Osorio, quien renovó contrato hasta 2030 apenas días atrás, es la gran carta del Midtjylland junto a Francolino Djú, máximo goleador del equipo en Europa League con tres tantos. El chileno suma cuatro goles y ha sido pieza clave en el exitoso torneo europeo del conjunto danés, que solo ha caído derrotado una vez en siete partidos —ante Roma—. Mike Tullberg apostará por su 4-3-3 habitual con Aral Simsir como asistente clave desde la banda.

El Dinamo Zagreb llega con la moral alta tras una goleada de 4-1 sobre el Steaua de Bucarest, pero necesitan con urgencia del triunfo para poder asegurar su lugar en el playoff.

Para Osorio, será una nueva vitrina europea antes de la fecha FIFA de marzo. Para el Midtjylland, ganar significa clasificar directamente a los octavos de final y consolidarse como la gran revelación de esta Europa League.

