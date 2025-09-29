Los ojos del planeta estarán puestos en nuestro país durante el 27 de septiembre y el 19 de octubre producto del Mundial Sub 20 de Chile. La cita se disputará en cuatro ciudades y contará con la presencia de grandes promesas del fútbol.

La Copa del Mundo contará con 24 selecciones, las cuales están distribuidas en seis grupos, donde clasificarán a la fase eliminatoria los dos primeros lugares y también los mejores terceros.

🗂️ Grupo E del Mundial Sub 20 de Chile 2025

El grupo E del Mundial Sub 20 de Chile lo componen Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

  • Estados Unidos
  • Nueva Caledonia
  • Francia
  • Sudáfrica

📅 Fixture del Grupo E del Mundial Sub 20 Chile 2025

El Grupo E del Mundial Sub 20 de Chile se jugará en las ciudades de Rancagua y Talca entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2025.

Jornada 1

  • 29/09 – 17:00 Francia vs Sudáfrica (Rancagua)
  • 29/09 – 20:00 Estados Unidos vs Nueva Caledonia (Rancagua)

Jornada 2

  • 02/10 – 17:00 Estados Unidos vs Francia (Rancagua)
  • 02/10 – 20:00 Sudáfrica vs Nueva Caledonia (Rancagua)

Jornada 3

  • 05/10 – 17:00 Sudáfrica vs Estados Unidos (Rancagua)
  • 05/10 – 17:00 Nueva Caledonia vs Francia (Talca)

⚽ Resultados Grupo E del Mundial Sub 20 Chile 2025

  • Francia vs Sudáfrica
  • Estados Unidos vs Nueva Caledonia
  • Estados Unidos vs Francia
  • Sudáfrica vs Nueva Caledonia
  • Sudáfrica vs Estados Unidos
  • Nueva Caledonia vs Francia

📊 Tabla Grupo E del Mundial Sub 20 Chile 2025