El Estadio Diego Armando Maradona vivirá este miércoles 28 de enero un duelo donde no hay margen para el error. Napoli, vigente campeón de Italia, llega al puesto 25 con apenas ocho puntos y necesita un milagro matemático para alcanzar los playoffs. Del otro lado, Chelsea ocupa la octava plaza con 13 unidades y depende de sí mismo para asegurar el pase directo a octavos.

Antonio Conte declaró “estado de emergencia” tras la goleada 3-0 ante Juventus. El técnico italiano, que dirigió al Chelsea entre 2016 y 2018 y lo coronó campeón de Premier en 2017, enfrenta a su ex club con el hospital lleno: Kevin De Bruyne, Andre Frank Zambo Anguissa, Matteo Politano y el portero titular Álex Meret son baja segura. Scott McTominay, con cuatro goles en siete partidos de Champions, y Rasmus Højlund —cedido desde Manchester United con 17 tantos esta temporada— cargarán el peso ofensivo de un equipo que no conoce la victoria en sus últimos tres compromisos europeos.

El Chelsea llega imparable con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Moisés Caicedo, autor del gol que sentenció el 1-0 ante Pafos en la jornada anterior, comandará el mediocampo junto a Enzo Fernández. Cole Palmer, pese a su irregular 2025 con apenas dos contribuciones de gol, reaparece junto al juvenil brasileño Estêvão, quien suma tres tantos en seis partidos de fase liga.

El historial favorece a los Blues: en los únicos dos enfrentamientos previos, octavos de final 2011/12, Chelsea remontó un 3-1 adverso en Nápoles con un contundente 4-1 en Stamford Bridge. Dieciséis años después, el miércoles dirá si Conte puede frenar su pasado o si el Chelsea sella su boleto entre los ocho grandes.

