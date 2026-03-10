Lamine Yamal salvó de forma agónica a FC Barcelona en los 90+6′ con un penal que silenció el St. James Park en el duelo de ida ante Newcastle por los octavos de final de la Champions League 2025-26. Harvey Barnes había roto el cero a favor de los locales en los 86′.

🔴 EN JUEGO | OCTAVOS DE FINAL – IDA | UEFA Champions League 2025-26

⚽ Marcador: Newcastle 1– 1 Barcelona

📺 Canal: ESPN y Disney+ Premium

🕐 Horario: 17:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: St. James’ Park, Newcastle, Inglaterra

Newcastle vs Barcelona, minuto a minuto

Formaciones Confirmadas de Newcastle y Barcelona

El técnico del Newcastle, Eddie Howe, no podrá contar con Fabian Schär (tobillo), Bruno Guimarães (isquiotibiales), Lewis Miley (rodilla) ni Emil Krafth (rodilla). Son además duda Valentino Livramento y Jacob Murphy.

El FC Barcelona de Hansi Flick llega con el plan igual de mermado: fuera quedan Gavi, Alejandro Balde, Jules Koundé, Frenkie De Jong y Andreas Christensen.

Newcastle Barcelona 32 Ramsdale 13 Joan García 2 Trippier (c) 2 Joao Cancelo 12 Thiaw 4 Ronald Araujo (c) 33 Burn 5 Cubarsí 3 Hall 18 Gerar Martín 41 Ramsey 8 Pedri 8 Tonali 22 Bernal 7 Joelinton 10 Yamal 20 Elanga 16 Fermín López 18 Osula 11 Raphinha 11 Barnes 9 Lewandowski

La Previa de Newcastle vs Barcelona

Este martes 10 de marzo a las 17:00 horas de Chile, el St. James’ Park de Newcastle acoge la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 entre las Urracas y el líder de LaLiga. La vuelta se jugará el 18 de marzo en el Spotify Camp Nou.

El Newcastle de Eddie Howe llega a octavos tras eliminar al Qarabag en playoffs con un global de 9-3 (6-1 en la ida y 3-2 en la vuelta). Sin embargo, su forma en la Premier League es irregular: 1 triunfo y 2 derrotas en sus últimos 3 compromisos, incluyendo una caída 1-3 ante Manchester City en la FA Cup. El antecedente directo con el Barça esta temporada ya existe: en la Fase de Liga de la Champions, los catalanes ganaron 2-1 en St. James’, con dos goles de Marcus Rashford en la segunda mitad.

El Barcelona de Hansi Flick llega en estado de gracia: líder de LaLiga con 64 puntos y una racha de 4 victorias consecutivas, la última con el 1-0 ante el Athletic Club. A pesar del importante caudal de bajas, el equipo ha demostrado profundidad de plantilla y capacidad de adaptación. El atacante Lamine Yamal es la gran figura y Raphinha el máximo goleador con 21 tantos en todas las competiciones.

Estadísticas Newcastle vs Barcelona

Champions League – Jornadas Finales – 2025/2026 1/8 Newcastle 1 1 Descanso : 0 0 Finalizado St James' Park – Newcastle Barcelona Harvey Barnes 86′ Sandro Tonali 34′

Joseph Willock 90′ Lamine Yamal 90′ João Cancelo 68′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 6 ‘ Barcelona Penalti : Lamine Yamal 90 + 4 ‘ Newcastle Tarjeta amarilla : Joseph Willock 90 ‘ Newcastle Sustitución entra : Joseph Willock 90 ‘ Newcastle Sustitución sale : Harvey Barnes 88 ‘ Barcelona Sustitución entra : Xavi Espart 88 ‘ Barcelona Sustitución sale : Ronald Araujo 88 ‘ Barcelona Sustitución entra : Ferran Torres 88 ‘ Barcelona Sustitución sale : Fermin Lopez 86 ‘ Newcastle Asistencia : Jacob Murphy 86 ‘ Newcastle Gol regular : Harvey Barnes 73 ‘ Barcelona Sustitución entra : Marc Casado 73 ‘ Barcelona Sustitución sale : Marc Bernal 70 ‘ Barcelona Sustitución entra : Marcus Rashford 70 ‘ Barcelona Sustitución sale : Robert Lewandowski 70 ‘ Barcelona Sustitución entra : Dani Olmo 70 ‘ Barcelona Sustitución sale : Pedri 68 ‘ Barcelona Tarjeta amarilla : João Cancelo 67 ‘ Newcastle Sustitución entra : Jacob Murphy 67 ‘ Newcastle Sustitución sale : Anthony Elanga 67 ‘ Newcastle Sustitución entra : Valentino Livramento 67 ‘ Newcastle Sustitución sale : Kieran Trippier 67 ‘ Newcastle Sustitución entra : Anthony Gordon 67 ‘ Newcastle Sustitución sale : William Osula 34 ‘ Newcastle Tarjeta amarilla : Sandro Tonali [ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +7 ‘ ] Posesión de balón: Newcastle: 46 %, Barcelona: 54 %. [ +6 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Lamine Yamal (Barcelona) anota desde el punto de penalti con la pierna izquierda! Aaron Ramsdale se tiró al lado equivocado. [ +5 ‘ ] PENALTI – Malick Thiaw (Newcastle) comete penalti por derribar a Dani Olmo. [ +4 ‘ ] Barcelona tiene el control del balón. [ +4 ‘ ] Amonestación para Joseph Willock. [ +4 ‘ ] Joseph Willock (Newcastle) va demasiado lejos y derriba a Lamine Yamal. [ +3 ‘ ] Newcastle intenta crear peligro. [ +2 ‘ ] Marcus Rashford es penalizado por empujar a Anthony Gordon [ +2 ‘ ] Un remate de Valentino Livramento es rechazado. [ +2 ‘ ] Un remate de Anthony Gordon es rechazado. [ +1 ‘ ] Pau Cubarsi Barcelona intercepta un centro dirigido al área. [ +1 ‘ ] Newcastle intenta crear peligro. Cambio táctico. Harvey Barnes es sustituido por Joseph Willock. El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido. Posesión de balón: Newcastle: 45 %, Barcelona: 55 %. El árbitro pita tiro libre a Ferran Torres (Barcelona) por zancadillear a Joelinton. Barcelona tiene el control del balón. Newcastle tiene el control del balón. Cambio táctico. Ronald Araujo es sustituido por Xavi Espart. Cambio táctico. Fermin Lopez es sustituido por Ferran Torres. Harvey Barnes logró anotar desde una posición fácil. Asistencia de Jacob Murphy en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Harvey Barnes anota con la pierna derecha! Centro de Jacob Murphy Newcastle que llega con éxito a un compañero en el área. Saque de portería para Newcastle. Barcelona intenta crear peligro. Posesión de balón: Newcastle: 47 %, Barcelona: 53 %. Fermin Lopez es penalizado por empujar a Dan Burn Marcus Rashford (Barcelona) hace un disparo que va desviado. Barcelona intenta crear peligro. Barcelona saca de banda en su mitad del campo. Newcastle saca de banda en su mitad del campo. Barcelona tiene el control del balón. Barcelona intenta crear peligro. Barcelona intenta crear peligro. Posesión de balón: Newcastle: 48 %, Barcelona: 52 %. Joan Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Lewis Hall saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Un remate de Jacob Murphy es rechazado. Ronald Araujo Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Pau Cubarsi alivia la presión con un despeje. Sandro Tonali saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Gerard Martin Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Newcastle intenta crear peligro. Un remate de Harvey Barnes es rechazado. Newcastle saca de banda en su mitad del campo. Newcastle tiene el control del balón. Fuera de juego señalado a Valentino Livramento (Newcastle). Marc Casado hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Barcelona saca de banda en su mitad del campo. Posesión de balón: Newcastle: 47 %, Barcelona: 53 %. Barcelona saca de banda en su mitad del campo. Barcelona tiene el control del balón. Fuera de juego señalado a Joelinton (Newcastle). ¡AL POSTE! Casi marca Harvey Barnes, pero el balón se estrella en el poste. Jacob Murphy crea una ocasión de gol para su compañero. Newcastle intenta crear peligro. Valentino Livramento hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Se reanuda el juego con un bote neutral. Marc Bernal se lesiona y es sustituido por Marc Casado. Marc Bernal está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Newcastle tiene el control del balón. Barcelona tiene el control del balón. Barcelona saca de banda en su mitad del campo. El árbitro pita tiro libre a Joelinton (Newcastle) por zancadillear a Lamine Yamal. El árbitro pita tiro libre a Jacob Ramsey (Newcastle) por zancadillear a Dani Olmo. Posesión de balón: Newcastle: 47 %, Barcelona: 53 %. Saque de portería para Barcelona. Cambio táctico. Robert Lewandowski es sustituido por Marcus Rashford. Cambio táctico. Pedri es sustituido por Dani Olmo. Jacob Murphy (Newcastle) hace un disparo que va desviado. Centro de Lewis Hall Newcastle que llega con éxito a un compañero en el área. Newcastle saca de banda en la mitad del campo rival. Marc Bernal Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Amonestación para João Cancelo. El árbitro pita tiro libre a João Cancelo (Barcelona) por zancadillear a Jacob Murphy. Saque de portería para Newcastle. Cambio táctico. Anthony Elanga es sustituido por Jacob Murphy. Cambio táctico. Kieran Trippier es sustituido por Valentino Livramento. Cambio táctico. William Osula es sustituido por Anthony Gordon. Robert Lewandowski (Barcelona) hace un disparo que va desviado. Raphinha crea una ocasión de gol para su compañero. Barcelona intenta crear peligro. Pau Cubarsi rechaza con éxito el disparo. Un remate de Sandro Tonali es rechazado. Sandro Tonali remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. Newcastle intenta crear peligro. Newcastle tiene el control del balón. Fuera de juego señalado a Harvey Barnes (Newcastle). Newcastle tiene el control del balón. Barcelona saca de banda en su mitad del campo. Pedri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Saque de portería para Newcastle. Ocasión para Ronald Araujo (Barcelona), pero su remate de cabeza sale desviado. Raphinha (Barcelona) saca el córner desde la derecha. Dan Burn Newcastle intercepta un centro dirigido al área. Barcelona intenta crear peligro. Saque de portería para Barcelona. Gerard Martin Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Kieran Trippier saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Posesión de balón: Newcastle: 45 %, Barcelona: 55 %. João Cancelo Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Newcastle inicia un contraataque. Barcelona inicia un contraataque. Buen disparo de Harvey Barnes que va a puerta, pero detiene el portero. Newcastle intenta crear peligro. Sandro Tonali (Newcastle) va demasiado lejos y derriba a Pedri. Joan Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Newcastle intenta crear peligro. Newcastle saca de banda en la mitad del campo rival. Saque de portería para Barcelona. William Osula (Newcastle) hace un disparo que va desviado. Newcastle intenta crear peligro. A las manos de Aaron Ramsdale, que sale y se apodera del balón. Posesión de balón: Newcastle: 45 %, Barcelona: 55 %. Barcelona tiene el control del balón. Newcastle tiene el control del balón. Barcelona tiene el control del balón. Newcastle saca de banda en la mitad del campo rival. Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. Joelinton hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Newcastle saca de banda en su mitad del campo. Newcastle saca de banda en su mitad del campo. Malick Thiaw hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Saque de portería para Barcelona. Anthony Elanga (Newcastle) hace un disparo que va desviado. João Cancelo Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Posesión de balón: Newcastle: 45 %, Barcelona: 55 %. Marc Bernal es penalizado por empujar a Anthony Elanga Newcastle saca de banda en la mitad del campo rival. Marc Bernal Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Ronald Araujo (Barcelona) va demasiado lejos y derriba a Lewis Hall. Barcelona tiene el control del balón. Malick Thiaw (Newcastle) va demasiado lejos y derriba a Robert Lewandowski. Barcelona saca de banda en su mitad del campo. Newcastle saca de banda en la mitad del campo rival. Kieran Trippier hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Raphinha hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Ronald Araujo se impone a William Osula en un duelo aéreo. Ya en juego el segundo tiempo. [ +2 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +2 ‘ ] Posesión de balón: Newcastle: 43 %, Barcelona: 57 %. [ +2 ‘ ] El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido. [ +2 ‘ ] Harvey Barnes es penalizado por empujar a Joan Garcia [ +2 ‘ ] Sandro Tonali saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. [ +1 ‘ ] Raphinha Barcelona intercepta un centro dirigido al área. [ +1 ‘ ] Sandro Tonali saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. [ +1 ‘ ] Posesión de balón: Newcastle: 44 %, Barcelona: 56 %. Ronald Araujo Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. Dan Burn Newcastle intercepta un centro dirigido al área. Raphinha saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Dan Burn Newcastle intercepta un centro dirigido al área. Barcelona intenta crear peligro. Newcastle saca de banda en la mitad del campo rival. Jacob Ramsey (Newcastle) va demasiado lejos y derriba a Pedri. Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. Newcastle saca de banda en su mitad del campo. Newcastle saca de banda en su mitad del campo. Posesión de balón: Newcastle: 44 %, Barcelona: 56 %. El árbitro pita tiro libre a Lamine Yamal (Barcelona) por zancadillear a Lewis Hall. Barcelona saca de banda en su mitad del campo. Newcastle intenta crear peligro. Dan Burn alivia la presión con un despeje. Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. Se reanuda el partido. Kieran Trippier está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Buen disparo de Fermin Lopez que va a puerta, pero detiene el portero. Centro de Raphinha Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área. Un remate de João Cancelo es rechazado. Lewis Hall alivia la presión con un despeje. Barcelona tiene el control del balón. Posesión de balón: Newcastle: 43 %, Barcelona: 57 %. Dan Burn alivia la presión con un despeje. Amonestación para Sandro Tonali. Sandro Tonali (Newcastle) va demasiado lejos y derriba a Raphinha. Anthony Elanga dispara desde fuera del área, pero Joan Garcia logra controlar el balón. Newcastle tiene el control del balón. Jacob Ramsey hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Dan Burn se impone a Robert Lewandowski en un duelo aéreo. El árbitro pita tiro libre a Joelinton (Newcastle) por zancadillear a Pedri. Barcelona saca de banda en su mitad del campo. Newcastle saca de banda en su mitad del campo. Newcastle tiene el control del balón. A las manos de Aaron Ramsdale, que sale y se apodera del balón. Barcelona saca de banda en su mitad del campo. Newcastle tiene el control del balón. Newcastle saca de banda en la mitad del campo rival. Barcelona saca de banda en su mitad del campo. Saque de portería para Barcelona. Ocasión para William Osula (Newcastle), pero su remate de cabeza sale desviado. Centro de Anthony Elanga Newcastle que llega con éxito a un compañero en el área. Newcastle intenta crear peligro. Newcastle saca de banda en su mitad del campo. Ronald Araujo alivia la presión con un despeje. El árbitro pita tiro libre a Dan Burn (Newcastle) por zancadillear a Robert Lewandowski. Posesión de balón: Newcastle: 38 %, Barcelona: 62 %. Barcelona tiene el control del balón. Raphinha alivia la presión con un despeje. Newcastle inicia un contraataque. Raphinha (Barcelona) saca un córner en corto desde la derecha. Lewis Hall rechaza con éxito el disparo. Un remate de Lamine Yamal es rechazado. Dan Burn Newcastle intercepta un centro dirigido al área. Kieran Trippier alivia la presión con un despeje. Barcelona tiene el control del balón. Saque de portería para Newcastle. Raphinha saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Dan Burn Newcastle intercepta un centro dirigido al área. Posesión de balón: Newcastle: 45 %, Barcelona: 55 %. Saque de portería para Newcastle. Ronald Araujo (Barcelona) hace un disparo que va desviado. Centro de Fermin Lopez Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área. Lewis Hall (Newcastle) va demasiado lejos y derriba a Lamine Yamal. Barcelona tiene el control del balón. Barcelona intenta crear peligro. Barcelona intenta crear peligro. Newcastle tiene el control del balón. Fuera de juego señalado a Anthony Elanga (Newcastle). Lewis Hall rechaza con éxito el disparo. Un remate de Raphinha es rechazado. Barcelona inicia un contraataque. Gerard Martin Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Sandro Tonali saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. João Cancelo alivia la presión con un despeje. Newcastle intenta crear peligro. William Osula hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Lewis Hall hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Barcelona intenta crear peligro. Kieran Trippier hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Un remate de Raphinha es rechazado. Barcelona intenta crear peligro. Barcelona tiene el control del balón. Fermin Lopez (Barcelona) va demasiado lejos y derriba a Lewis Hall. Lewis Hall hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. El árbitro pita tiro libre a Jacob Ramsey (Newcastle) por zancadillear a Pedri. Fuera de juego señalado a Harvey Barnes (Newcastle). Newcastle saca de banda en la mitad del campo rival. El árbitro pita tiro libre a Robert Lewandowski (Barcelona) por zancadillear a Harvey Barnes. Posesión de balón: Newcastle: 64 %, Barcelona: 36 %. Barcelona saca de banda en su mitad del campo. Fuera de juego señalado a Robert Lewandowski (Barcelona). Barcelona tiene el control del balón. Fuera de juego señalado a Harvey Barnes (Newcastle). Joan Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Sandro Tonali saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Gerard Martin rechaza con éxito el disparo. Un remate de William Osula es rechazado. Newcastle intenta crear peligro. Newcastle tiene el control del balón. Posesión de balón: Newcastle: 52 %, Barcelona: 48 %. Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival. Pau Cubarsi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Newcastle saca de banda en la mitad del campo rival. Remate de cabeza de Sandro Tonali a puerta, que detiene con comodidad Joan Garcia. Pau Cubarsi alivia la presión con un despeje. Joan Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Lewis Hall saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Un remate de Jacob Ramsey es rechazado. Gerard Martin alivia la presión con un despeje. Joelinton hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Joan Garcia Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Kieran Trippier saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Gerard Martin Barcelona intercepta un centro dirigido al área. Newcastle intenta crear peligro. Joelinton (Newcastle) va demasiado lejos y derriba a Marc Bernal. Gerard Martin se impone a William Osula en un duelo aéreo. Bienvenidos al partido de esta noche. El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico. Barcelona saca, y da comienzo el partido. El árbitro da inicio al encuentro. Bienvenidos a St James' Park. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. Newcastle Newcastle 4-3-3 32 Aaron

14 Faltas Cometidas 9 17 Saques de Banda 16 6 Fuera de Juego 1 20 Centros 8 46 Posesión de Balón 54 2 Tarjetas Amarillas 1 6 Tiros Fuera 4 7 Tiros Bloqueados 4 4 Tiros a Puerta 2 2 Contraataques 2 9 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 1 Goles 1 5 Saques de Portería 5 1 Atención Médica 1 4 Sustituciones 5 1 Asistencias 0 10 Tiros Libres 20 1 Paradas 3 17 Intentos de Gol 10 0 Asistencias 1ª Mitad 0 1 Asistencias 2ª Mitad 0 2 Saques de Portería 1ª Mitad 1 3 Saques de Portería 2ª Mitad 4 1 Contraataques 1ª Mitad 1 1 Contraataques 2ª Mitad 1 1 Atención Médica 1ª Mitad 0 0 Atención Médica 2ª Mitad 1 8 Centros 1ª Mitad 6 12 Centros 2ª Mitad 2 0 Sustituciones 1ª Mitad 0 4 Sustituciones 2ª Mitad 5 2 Tiros Bloqueados 1ª Mitad 4 5 Tiros Bloqueados 2ª Mitad 0 1 Paradas 1ª Mitad 2 0 Paradas 2ª Mitad 1 4 Tiros Libres 1ª Mitad 11 6 Tiros Libres 2ª Mitad 9 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 5 Tiros Fuera 2ª Mitad 3 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 3 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 3 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 6 Corners 1ª Mitad 3 3 Corners 2ª Mitad 1 43 Posesión de Balón 1ª Mitad 57 49 Posesión de Balón 2ª Mitad 51 0 Goles 1ª Mitad 0 1 Goles 2ª Mitad 1 5 Intentos de Gol 1ª Mitad 6 12 Intentos de Gol 2ª Mitad 4 8 Saques de Banda 1ª Mitad 9 9 Saques de Banda 2ª Mitad 7 8 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 6 Faltas Cometidas 2ª Mitad 6 Últimos enfrentamientos NEW 1 – 1 BAR 10/03/2026 NEW 1 – 2 BAR 18/09/2025

