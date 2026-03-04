Esta noche, el fútbol chileno vive una nueva jornada histórica en el continente: O’Higgins recibe a Deportes Tolima en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas de Chile en el Estadio El Teniente de Rancagua. El ganador de la llave clasificará a la fase de grupos y recibirá un premio de USD 3.000.000; el perdedor caerá a la Copa Sudamericana.

Los Celestes del técnico Lucas Bovaglio llegan en un estado anímico inmejorable tras protagonizar una de las hazañas del año en Sudamérica: eliminaron al Bahía de Brasil en Salvador, remontando un 0-2 en el primer tiempo para igualar el global y ganar 4-3 en penales, con el arquero ecuatoriano Omar Carabalí como héroe al atajar dos lanzamientos. Es la primera vez que O’Higgins llega a la Fase 3 de la Libertadores, lo que da cuenta del enorme momento que vive el club de Rancagua.

Deportes Tolima del DT Lucas González también llega con mérito propio: eliminó al Deportivo Táchira de Venezuela, ganando en penales 3-0 después de un global empatado en un gol. Los colombianos tienen 11 participaciones en el torneo y conocen bien el torneo, aunque jamás han jugado en Chile.

O’Higgins vs Tolima, minuto a minuto